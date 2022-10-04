Календарный учебный график отличается в разных школах Нижнего Тагила. Он зависит от системы обучения (четверти или триместры), а также от самого учебного заведения. Однако Министерство просвещения РФ ежегодно рекомендует примерные сроки каникул для учеников.
Большинство школ в Нижнем Тагиле работает по четвертям. В 2022-2023 учебном году будет четыре четверти:
Соответственно, школьники Нижнего Тагила будут отдыхать от 115 до 122 дней:
По системе триместров школьники учатся по три месяца, между которыми идут полноценные каникулы. При этом в каждом триместре есть еще дополнительные каникулы через каждые пять недель обучения.
Каникулы в школах Нижнего Тагила, работающих по системе триместров:
При этом, в каждом образовательном учреждении самостоятельно устанавливаются дополнительные каникулы для первоклассников.