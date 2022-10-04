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Когда будут каникулы у школьников Нижнего Тагила в учебном году

Сегодня, 11:00
Фото: 1MI
Ученики школ Нижнего Тагила учатся по четвертям и триместрам. В том, когда в 2022-2023 учебном году у них будут каникулы, разбиралась редакция TagilCity.ru.

Календарный учебный график отличается в разных школах Нижнего Тагила. Он зависит от системы обучения (четверти или триместры), а также от самого учебного заведения. Однако Министерство просвещения РФ ежегодно рекомендует примерные сроки каникул для учеников.

Каникулы для школьников Нижнего Тагила, обучающихся по четвертям

Большинство школ в Нижнем Тагиле работает по четвертям. В 2022-2023 учебном году будет четыре четверти:

  • 1 четверть — с 1 сентября по 30 октября;
  • 2 четверть — с 7 ноября по 30 декабря;
  • 3 четверть — с 9 января по 19 марта;
  • 4 четверть — с 27 марта по 31 мая.

Соответственно, школьники Нижнего Тагила будут отдыхать от 115 до 122 дней:

  • осенние каникулы— с 31 октября по 6 ноября;
  • зимние каникулы — с 31 декабря по 8 января;
  • дополнительные каникулы для первоклассников — с 6 по 12 февраля;
  • весенние каникулы — с 20 по 26 марта;
  • летние каникулы — с 1 июня по 31 августа.

Каникулы для школьников Нижнего Тагила, обучающихся по триместрам

По системе триместров школьники учатся по три месяца, между которыми идут полноценные каникулы. При этом в каждом триместре есть еще дополнительные каникулы через каждые пять недель обучения.

Каникулы в школах Нижнего Тагила, работающих по системе триместров:

  • первые осенние каникулы— с 10 по 16 октября;
  • вторые осенние каникулы— с 21 по 27 ноября;
  • рождественские каникулы— с 31 декабря по 8 января;
  • февральские каникулы — с 20 по 26 февраля;
  • апрельские каникулы— с 3 по 9 апреля;
  • летние каникулы— с 1 июня по 31 августа.

При этом, в каждом образовательном учреждении самостоятельно устанавливаются дополнительные каникулы для первоклассников.

Дополнительные праздничные выходные дни для школьников Нижнего Тагила

  • 4 ноября — День народного единства;
  • 23 февраля — День защитника Отечества;
  • 24 февраля — выходной день, перенесенный с воскресенья;
  • 8 марта — Международный женский день;
  • 1 мая — Праздник Весны и Труда;
  • 8 мая — выходной день, перенесенный с воскресенья 8 января;
  • 9 мая — День Победы
Фото: TagilCity.ru
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