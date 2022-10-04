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МегаФон и Yota объединят розничные сети до конца следующего года

Сегодня, 08:03
Фото: пресс-служба МегаФон
Российские мобильные операторы МегаФон и Yota начали процесс объединения розничных сетей. Компании планируют завершить кобрендинг до конца 2023 года.

Совместные салоны операторы открыли в трех городах: Нижнем Новгороде, Красногорске и Егорьевске. Специалисты МегаФон сообщили, что выгоду от объединения с Yota получат не только операторы, но и абоненты. Компании сократят расходы на треть и улучшат клиентский сервис. 

Операционный директор сети МегаФон Олег Телюков отметил, что несмотря на отличия абонентской базы операторов, потребности розничных покупателей электроники у компаний аналогичны. 

У МегаФона традиционно эффективная розничная сеть, мы развиваем ее с использованием аналитики big data, выстроили эффективную цепочку дистрибуции», – сказал операционный директор МегаФона Олег Телюков.

Сейчас сотрудники розничных сетей проходят обучение, чтобы клиенты смогли получить ответ на любой вопрос. 

Напомним, МегаФон улучшил связь в 31 населенном пункте Свердловской области. 

МегаФон улучшил связь в 31 населенном пункте Свердловской области
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#Ульяна Савина#Общество#Свердловская область#Связь#Мегафон#Абонент
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