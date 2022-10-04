МегаФон и Yota объединят розничные сети до конца следующего года

Совместные салоны операторы открыли в трех городах: Нижнем Новгороде, Красногорске и Егорьевске. Специалисты МегаФон сообщили, что выгоду от объединения с Yota получат не только операторы, но и абоненты. Компании сократят расходы на треть и улучшат клиентский сервис.