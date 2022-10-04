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Мэр Каменска-Уральского заявил о выполнении плана по частичной мобилизации

Сегодня, 13:39
Фото: 1MI
Мэр Каменска-Уральского Алексей Герасимов сказал, что в городе выполнен прав по призыву мужчин в рамках частичной мобилизации.

При этом он отметил, что не может назвать процедуру призыва оконченной. Однако задание, которое было поставлено перед городом, уже выполнено.

На сегодня уже никого не отправляют. Наша задача была оказать содействие, предоставить транспорт и самое необходимое для наших ребят в первые дни, чтобы адаптироваться, - сказал Алексей Герасимов.

Точное число мобилизованных, отправленных из Каменска-Уральского, он не назвал.

Напомним, что все мужчины, которые планируют отправиться в зону проведения специальной военной операции, проходят подготовку. Это медицинская, тактическая и огневая подготовка.

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