Минобороны РФ показало этап боевого слаживания мобилизованных свердловчан (ВИДЕО)

Свердловчане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации приступили к обучению в зоне спецоперации. В него входят медицинская, тактическая и огневая подготовка.
Кроме боевых тренировок, военнослужащие пройдут психологическую подготовку для адаптации военных к новым условиям, пишут «Известия».
С вновь мобилизованными ребятами в первую очередь проводится работа социологического, психологического мониторинга, направленная на выявление различного рода социальных проблем. У вновь призванных военнослужащих есть нерешенные проблемы дома и в коллективах. Мы направляем свои усилия на решение этих проблем. Организована психологическая подготовка в рамках проведения занятий, — рассказал офицер, психолог Максим.
Прибывшие в зону проведения спецоперации из Свердловской области описывают свое решение пойти на службу для защиты страны как необходимый и важный шаг.
Я еще раньше хотел уехать, но семья была против. А потом повестка пришла, и сразу пошел. Везде опасно, даже дома сейчас опасно может быть, поэтому мы здесь, чтобы не было опасности, — сказал мобилизованный Евгений.
21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В рамках компании будет призвано 300 тысяч военнообязанных запаса.
24 февраля глава государства объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса.