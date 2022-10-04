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Минобороны РФ показало этап боевого слаживания мобилизованных свердловчан (ВИДЕО)

Сегодня, 15:14
Фото: скриншот видео МО РФ
Во вторник, 4 октября на сайте МО РФ опубликовано видео подразделения Свердловской области в зоне СВО.

Свердловчане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации приступили к обучению в зоне спецоперации. В него входят медицинская, тактическая и огневая подготовка.

Кроме боевых тренировок, военнослужащие пройдут психологическую подготовку для адаптации военных к новым условиям, пишут «Известия».

С вновь мобилизованными ребятами в первую очередь проводится работа социологического, психологического мониторинга, направленная на выявление различного рода социальных проблем. У вновь призванных военнослужащих есть нерешенные проблемы дома и в коллективах. Мы направляем свои усилия на решение этих проблем. Организована психологическая подготовка в рамках проведения занятий, — рассказал офицер, психолог Максим.

Прибывшие в зону проведения спецоперации из Свердловской области описывают свое решение пойти на службу для защиты страны как необходимый и важный шаг.

Я еще раньше хотел уехать, но семья была против. А потом повестка пришла, и сразу пошел. Везде опасно, даже дома сейчас опасно может быть, поэтому мы здесь, чтобы не было опасности, — сказал мобилизованный Евгений.

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В рамках компании будет призвано 300 тысяч военнообязанных запаса.

24 февраля глава государства объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. 

Мэр Каменска-Уральского заявил о выполнении плана по частичной мобилизации
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