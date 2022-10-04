Многодетную семью из Белоярского обвинили в сексуальном насилии

Семья из Белоярского, у которой пятеро приемных и трое родных детей, продолжает судебные тяжбы за возможность вернуть себе опеку над детьми. Во время судебного заседания их обвинили в сексуальном насилии, но тема развиваться не стала.

У Виктории и Андрея Земляных 31 августа 2022 года забрали двух детей, а 23 сентября, после соответствующего приказа, ещё двух. Причиной лишения прав стала жалоба дочки в адрес директора школы на жестокое обращение. Мать девочки уверена, что причиной сказанных слов стал конфликт на почве запрета использовать гаджеты. Теперь семья судится за право воспитывать приёмных детей как прежде. Очередное судебное заседание для Земляных прошло 30 сентября. Сотрудники опеки практически завалили семью обвинениями, но свердловчанам «достался хороший судья». Об этом многодетная мать Виктория Земляная рассказала «КП-Екатеринбург». По данным издания, в ходе прений прозвучала обвинительная реплика о сексуальном насилии, однако ей не придали внимания. Сказавшая её специалист опеки не смогла объяснить, что именно она имела в виду. Следующий суд по делу о восстановлении опеки пройдет 13 октября. Читайте также: Приемных детей многодетной свердловчанки пыталась забрать опека из школы Отбирают детей: глава СК Бастрыкин проконтролирует дело жительницы Белоярского