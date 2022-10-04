Мобилизованные сотрудники ЕВРАЗ НТМК получат дополнительную выплату от предприятия

Об этом редакции TagilCity.ru рассказали сразу несколько источников на комбинате. Точная сумма выплаты неизвестна, но, по словам одного из инсайдеров, она может достигать 70 тысяч рублей.
Кроме того, есть информация, что руководство и профком некоторых цехов ЕВРАЗ НТМК собирают деньги семьям мобилизованных работников с тех, кто желает помочь.
TagilCity.ru направил официальный запрос в пресс-службу предприятия, чтобы уточнить, какая сумма выплачивается и сколько сотрудников уже мобилизовано. Однако на момент публикации ответ, опровергающий наличие выплаты мобилизованным сотрудникам ЕВРАЗ НТМК, не поступил.
Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в рамках специальной военной операции в Украине. Призыву подлежат мужчины, состоящие в запасе и имеющие опыт боевой службы.