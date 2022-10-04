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Мобилизованные свердловчане сдают домашних питомцев в приюты

Сегодня, 10:13
Фото: 1MI
Мужчины Свердловской области, которых мобилизовали, вынуждены отказаться от своих домашних животных. Собак, кошек и прочих зверьков некоторые из них сдают в приюты.

Причина заключается в том, что некоторым гражданам не с кем оставить своих питомцев на время частичной мобилизации. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на зоозащитников.

Они отметили, что после объявления частичной мобилизации к ним стало поступать больше животных. При этом мест для их размещения остается все меньше.

У нас 250 собак и 120 кошек, денег не хватает, поэтому мы обращаемся к населению. Помощь в передержке до окончательного пристроя или до возвращения прежних хозяев неоценима, сказала глава благотворительного фонда «Зоозащита» Анна Вайман.

Отмечается, что на сервисе «Объясняем.рф» имеется список приютов, куда можно отнести своих четвероногих друзей на период службы в Вооруженных силах РФ.

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#Общество#Частичная мобилизация в России#Новости УрФО#Животные#Питомцы#Собаки#Мужчины#Призыв#Елена Озерова
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