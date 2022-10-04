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Мобилизованный уралец скончался от цирроза печени

Сегодня, 09:58
Фото: 1MI
Судмедэкспертиза выдала документ о причинах смерти мобилизованного из Челябинской области Дениса К. По заключению медиков 44-летний мужчина скончался от цирроза печени.

Мужчина был мобилизован в учебный центр минобороны РФ в Елани. Врачи медкомиссии признали Дениса К. негодным к службе по медицинским показаниям. Челябинец был отправлен домой. Через два дня Денис умер. Брат умершего предполагает, что причиной смерти могла стать драка в учебном центре, сообщает ЕАН.

В медицинском свидетельстве сказано, что причиной смерти стал цирроз на фоне алкогольной кардиомиопатиии. Желудочное кровотечение, начавшееся перед смертью, было вызвано терминальной стадией заболевания. Умерший, по словам брата никогда не жаловался. 

Ранее мы сообщали о трех умерших мужчинах мобилизованных в учебный центр Елань. Правоохранители устанавливают причины происшествий. В учебном центре введен "сухой закон". 

Своими историями и ошибками, возникающими в процессе частичной мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру +79655104242.

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