Мобилизованный уралец скончался от цирроза печени

Мужчина был мобилизован в учебный центр минобороны РФ в Елани. Врачи медкомиссии признали Дениса К. негодным к службе по медицинским показаниям. Челябинец был отправлен домой. Через два дня Денис умер. Брат умершего предполагает, что причиной смерти могла стать драка в учебном центре, сообщает ЕАН.