Несколько теле и радиоканалов отключатся в Свердловской области в ближайшее время

Отключения пройдут в разных поселениях региона:
Для прослушивания будут недоступны радиостанции РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение» и ряд других.
Ремонтные работы могут вовсе исключить или перенести на другое время по причине неблагоприятных погодных условий, сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.
Ранее в Нижнем Тагиле остановил работу телеканал «Реальный Тагил» и газета «Тагилка». Закроется и несколько других проектов. В нынешних реалиях они не могут продолжать свою информационную политику.