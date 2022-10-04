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Несколько теле и радиоканалов отключатся в Свердловской области в ближайшее время

Сегодня, 05:37
Фото: 1MI
Телевизионные каналы и радиостанции отключатся в Свердловской области с третьего по девятое октября. Причиной станут профилактические работы.

Отключения пройдут в разных поселениях региона:

  • Алапаевск,
  • Андронова,
  • Двуреченск,
  • Байкалово,
  • Бисерть,
  • Белоярский,
  • Каменск-Уральский,
  • Реж,
  • Староуткинск и в ряде других.

Для прослушивания будут недоступны радиостанции РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение» и ряд других.

Ремонтные работы могут вовсе исключить или перенести на другое время по причине неблагоприятных погодных условий, сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

Ранее в Нижнем Тагиле остановил работу телеканал «Реальный Тагил» и газета «Тагилка». Закроется и несколько других проектов. В нынешних реалиях они не могут продолжать свою информационную политику.

Телеканал «Реальный Тагил» и газета «Тагилка» прекратили свою работу
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#Общество#Свердловская область#Вещание#Отключения#Ремонт#Анна Варнакина
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