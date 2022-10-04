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О терактах и катастрофах будут предупреждать жителей Тагила в Комсомольском сквере

Сегодня, 12:35
Фото: TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле появится система оповещения населения в Комсомольском сквере

Для оперативного информирования жителей Нижнего Тагила об угрозе совершения или совершении террористического акта, а также о техногенных или природных катастрофах, в Комсомольском сквере на улице Огаркова установят систему оповещения населения.

Заказчиком тендера выступает муниципальное бюджетное учреждение «Сигнал-3». Начальная цена контракта составляет три миллиона рублей.

Система оповещения создается для снижения размеров ущерба и потерь от террористических актов на месте массового пребывания тагильчан, а также для сокращения времени оповещения и реагирования спецслужб. Мощность оборудования обеспечит необходимую слышимость на всей территории Комсомольского сквера.

Помимо основного предназначения, система будет использоваться для воспроизведения речевой и музыкальной информации при проведении массовых и праздничных мероприятий, трансляций информационных сообщений администрации Нижнего Тагила, ЕДДС, МВД и социальной рекламы. Также проектом предусмотрена возможность трансляции от микрофонов, размещаемых на трибуне на Театральной площади.

Согласно смете, монтажники должны сделать разметку, затем провести кабельные трассы и установить основное оборудование. Все используемые материалы должны иметь сертификаты качества и технические паспорта.

Все работы необходимо окончить в течение 30 дней после заключения контракта, гарантия на них составит 12 месяцев. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 11 октября 2022 года.

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#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Спарк#Сквер#Оповещение#Система#Евгения Сафина
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