О терактах и катастрофах будут предупреждать жителей Тагила в Комсомольском сквере

Заказчиком тендера выступает муниципальное бюджетное учреждение «Сигнал-3». Начальная цена контракта составляет три миллиона рублей.

Система оповещения создается для снижения размеров ущерба и потерь от террористических актов на месте массового пребывания тагильчан, а также для сокращения времени оповещения и реагирования спецслужб. Мощность оборудования обеспечит необходимую слышимость на всей территории Комсомольского сквера.

Помимо основного предназначения, система будет использоваться для воспроизведения речевой и музыкальной информации при проведении массовых и праздничных мероприятий, трансляций информационных сообщений администрации Нижнего Тагила, ЕДДС, МВД и социальной рекламы. Также проектом предусмотрена возможность трансляции от микрофонов, размещаемых на трибуне на Театральной площади.

Согласно смете, монтажники должны сделать разметку, затем провести кабельные трассы и установить основное оборудование. Все используемые материалы должны иметь сертификаты качества и технические паспорта.

Все работы необходимо окончить в течение 30 дней после заключения контракта, гарантия на них составит 12 месяцев. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 11 октября 2022 года.