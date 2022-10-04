Почетных ветеранов Нижнего Тагила наградил Владислав Пинаев

Церемония награждения лучших ветеранов города прошла 4 октября в Краеведческом музее Нижнего Тагила. Удостоверение и памятный знак тагильчанам, получившим почетный статус, вручил глава города Владислав Пинаев.
Градоначальник поздравил ветеранов с Днем пожилого человека, к которому по традиции приурочено мероприятие, и отметил вклад каждого из них в развитие Нижнего Тагила. Он подчеркнул, что реализация значимых проектов — результат многолетней работы не только местной власти, но и каждого жителя.
Дорогие наши ветераны, хочу вас не просто поздравить, а поблагодарить. За ту работу, которую вы делаете на протяжении всей жизни. Мы сегодня гордимся достижениями, которые есть, проектами, которые реализуем. Но город стал лучше благодаря нашей с вами совместной работе. От всей души поздравляю с праздником и желаю только здоровья — дороже этого слова сегодня нет ничего. А все остальное мы с вами также постепенно реализуем, — сказал Владислав Пинаев.
В этом году звания «Почетный ветеран Нижнего Тагила» удостоены председатель совета микрорайона Рудник Нельсон Бекенев, общественница Галина Беренштейн, председатель Совета ветеранов-педагогов Дзержинского района Зоя Горленко, заместитель председателя местного отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов Виктор Еськин, зампредседателя общественной организации Ленинского района Тамара Нечунаева, председатель Совета ветеранов «Водоканал-НТ» Оксана Логинова.
Почетные ветераны получают ежемесячный бонус в тысячу рублей и право пользоваться статусом в общественных местах. Звание присваивают за личные заслуги и особые достижения в трудовой деятельности, направленной на социально-экономическое развитие Нижнего Тагила. Также почетный статус получают за значительный вклад в развитие ветеранского движения.