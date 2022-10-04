Почетных ветеранов Нижнего Тагила наградил Владислав Пинаев

Градоначальник поздравил ветеранов с Днем пожилого человека, к которому по традиции приурочено мероприятие, и отметил вклад каждого из них в развитие Нижнего Тагила. Он подчеркнул, что реализация значимых проектов — результат многолетней работы не только местной власти, но и каждого жителя.