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Почетных ветеранов Нижнего Тагила наградил Владислав Пинаев

Сегодня, 12:52
Фото: TagilCity.ru
Шестеро тагильчан, удостоенных звания «Почетный ветеран Нижнего Тагила», получили удостоверение и серебряный знак отличия.

Церемония награждения лучших ветеранов города прошла 4 октября в Краеведческом музее Нижнего Тагила. Удостоверение и памятный знак тагильчанам, получившим почетный статус, вручил глава города Владислав Пинаев. 

Градоначальник поздравил ветеранов с Днем пожилого человека, к которому по традиции приурочено мероприятие, и отметил вклад каждого из них в развитие Нижнего Тагила. Он подчеркнул, что реализация значимых проектов — результат многолетней работы не только местной власти, но и каждого жителя.

Дорогие наши ветераны, хочу вас не просто поздравить, а поблагодарить. За ту работу, которую вы делаете на протяжении всей жизни. Мы сегодня гордимся достижениями, которые есть, проектами, которые реализуем. Но город стал лучше благодаря нашей с вами совместной работе. От всей души поздравляю с праздником и желаю только здоровья — дороже этого слова сегодня нет ничего. А все остальное мы с вами также постепенно реализуем, — сказал Владислав Пинаев.
Фото: TagilCity.ru

В этом году звания «Почетный ветеран Нижнего Тагила» удостоены председатель совета микрорайона Рудник Нельсон Бекенев, общественница Галина Беренштейн, председатель Совета ветеранов-педагогов Дзержинского района Зоя Горленко, заместитель председателя местного отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов Виктор Еськин, зампредседателя общественной организации Ленинского района Тамара Нечунаева, председатель Совета ветеранов «Водоканал-НТ» Оксана Логинова.

Фото: TagilCity.ru

Почетные ветераны получают ежемесячный бонус в тысячу рублей и право пользоваться статусом в общественных местах. Звание присваивают за личные заслуги и особые достижения в трудовой деятельности, направленной на социально-экономическое развитие Нижнего Тагила. Также почетный статус получают за значительный вклад в развитие ветеранского движения.

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