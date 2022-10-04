С начала года в Свердловской области произошло 200 ДТП с велосипедистами

В регионе с начала года, в авариях с участием велосипедистов погибли девять человек. Более 100 получили травмы различной степени тяжести. Такую статистику приводит ГИБДД Свердловской области.
Все зафиксированные ДТП – это следствие нарушения мер безопасности и правил дорожного движения. Самое распространенное нарушение - проезд пешеходного перехода на велосипеде. Кроме того, велосипедисты не используют защитную экипировку.
В понедельник, 3 октября в Свердловской области зарегистрировано два наезда на пешеходов. В Нижнем Тагиле, в 18.30 местного времени случился наезд автомобиля на велосипедиста. На Черноисточинском шоссе под колеса «Мазды» попал 10-летний мальчик и получил травму головы. Ребенок госпитализирован в больницу, откуда после оказания помощи отпущен домой.
Женщина-водитель пояснила, что неожиданно для нее, на пешеходный переход выехал ребенок на велосипеде. Экстренное торможение не помогло. Камеры наружного наблюдения зафиксировали, что мальчик не слез с велосипеда и не осмотрелся. Ни шлема, ни защитных наколенников и налокотников на пострадавшем не было.
Второе ДТП с участием велосипедиста произошло поздним вечером, на трассе под Невьянском в 23.00 местного времени. На 95 км автодороги «Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов» 68-летний водитель автомобиля «Nissan», двигаясь по левой полосе, допустил наезд на велосипедиста. Мужчина ехал по середине левой полосы. В результате ДТП велосипедист погиб. Его личность устанавливается сотрудниками полиции.