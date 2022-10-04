С начала года в Свердловской области произошло 200 ДТП с велосипедистами

Женщина-водитель пояснила, что неожиданно для нее, на пешеходный переход выехал ребенок на велосипеде. Экстренное торможение не помогло. Камеры наружного наблюдения зафиксировали, что мальчик не слез с велосипеда и не осмотрелся. Ни шлема, ни защитных наколенников и налокотников на пострадавшем не было.