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Штрафов на 200 тысяч рублей назначено нелегальным мигрантам в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:00
Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"
В Нижнем Тагиле подвели итоги рейдов «Нелегальный мигрант». Основная цель мероприятий – выявлять граждан, которые находятся на территории страны нелегально.

Также при помощи рейдов полицейские проверяют пойманных иностранных граждан на предмет их задействованности в правонарушениях. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

По данным отдела по вопросам миграции, чаще всего иностранная рабочая сила применяется на строительных и торговых объектах, в сфере общепита, на транспорте и в сфере бытового обслуживания.

При этом все иностранцы, согласно законам РФ, должны работать и жить на территории страны легально - при наличии патента, разрешения на временное проживание, либо вида на жительство.

За время проведения последнего этапа рейда полицейские провели порядка 300 проверок, в результате которых выявили 110 административных правонарушений, из которых: нарушение режима пребывания, предоставление жилья незаконно пребывающим и так далее.

Всего на иностранцев полицейские наложили около 200 тысяч рублей штрафов, взыскали свыше 110 тысяч рублей, а на выдворение из страны направлены пять человек.

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#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Мигранты#Рейд#Полиция
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