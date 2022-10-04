Штрафов на 200 тысяч рублей назначено нелегальным мигрантам в Нижнем Тагиле

Также при помощи рейдов полицейские проверяют пойманных иностранных граждан на предмет их задействованности в правонарушениях. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
По данным отдела по вопросам миграции, чаще всего иностранная рабочая сила применяется на строительных и торговых объектах, в сфере общепита, на транспорте и в сфере бытового обслуживания.
При этом все иностранцы, согласно законам РФ, должны работать и жить на территории страны легально - при наличии патента, разрешения на временное проживание, либо вида на жительство.
За время проведения последнего этапа рейда полицейские провели порядка 300 проверок, в результате которых выявили 110 административных правонарушений, из которых: нарушение режима пребывания, предоставление жилья незаконно пребывающим и так далее.
Всего на иностранцев полицейские наложили около 200 тысяч рублей штрафов, взыскали свыше 110 тысяч рублей, а на выдворение из страны направлены пять человек.