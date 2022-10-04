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Штрафы за отсутствие счетчиков на сайтах предложили ввести в России

Сегодня, 10:59
Фото: 1MI
Штрафы для владельцев сайтов, у которых отсутствуют на ресурсах счетчики аудитории, предложили ввести в Государственной думе РФ.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на авторов законопроекта. Согласно действующему законодательству, владельцы сайтов должны ставить на ресурсы программы, отслеживающие количество посещений. Теперь в Госдуме предлагают ввести за их отсутствие штрафы.

Для физических лиц наказание предлагается в размере 100 тысяч рублей, для должностных лиц — 200 тысяч рублей, для юридических лиц — до 1 миллиона рублей. Кроме того, предлагается обязать владельцев сайтов бесплатно размещать социальную рекламу.

Последнее требование хотят выдвинуть к ресурсам, у которых посещаемость более 100 тысяч российских пользователей в сутки. При принятии закона они будут обязаны размещать соцрекламу. Ее объем должен будет составлять не меньше 5% годового объема платной рекламы. Если владельцы будут отказываться, то им также грозят штрафы.

Инициатором законопроекта выступил депутат Госдумы Антон Горелкин. На данный момент он проходит согласование в правительстве.

#Ирина Кирилова#Общество#Экономика#Ресурс#Интернет
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