Штрафы за отсутствие счетчиков на сайтах предложили ввести в России

Последнее требование хотят выдвинуть к ресурсам, у которых посещаемость более 100 тысяч российских пользователей в сутки. При принятии закона они будут обязаны размещать соцрекламу. Ее объем должен будет составлять не меньше 5% годового объема платной рекламы. Если владельцы будут отказываться, то им также грозят штрафы.