Свердловская область заняла 1 место по числу отравленных водоемов России

Анализом данных Росгидромета занялась фирма FinExpertiza, эксперты которой и пришли к такому выводу.
Всего в стране за 6 месяцев 2022 года произошло 1218 серьезных загрязнений водоемов. Из них 250 высоких и 54 предельно высоких приходятся на Свердловскую область. К примеру, в реке Салде «экстремальный» порог был превышен восьмикратно, в Туре – шесть раз, в Нейве, Северушке и Чусовой – по пять раз.
Также в списке грязных рек расположились Патрушиха, Пышма, Тавда, Ляля, Тагил, Волчихинское водохранилище и ряд других.
Чаще всего водоемы загрязнялись в мае. В тот период зарегистрировали 62 высоких и девять предельно высоких загрязнений. Причина - большая промышленная нагрузка, утверждают специалисты.