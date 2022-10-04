Свердловская область заняла 1 место по числу отравленных водоемов России

Всего в стране за 6 месяцев 2022 года произошло 1218 серьезных загрязнений водоемов. Из них 250 высоких и 54 предельно высоких приходятся на Свердловскую область. К примеру, в реке Салде «экстремальный» порог был превышен восьмикратно, в Туре – шесть раз, в Нейве, Северушке и Чусовой – по пять раз.