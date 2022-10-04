TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Свердловская область заняла 1 место по числу отравленных водоемов России

Сегодня, 08:58
Фото: 1MI
На 1 месте оказалась Свердловская область по количеству отравленных водоемов России. В первом полугодии на регион пришлась четверть всех случаев высокого и предельно высокого загрязнения рек.

Анализом данных Росгидромета занялась фирма FinExpertiza, эксперты которой и пришли к такому выводу.

Всего в стране за 6 месяцев 2022 года произошло 1218 серьезных загрязнений водоемов. Из них 250 высоких и 54 предельно высоких приходятся на Свердловскую область. К примеру, в реке Салде «экстремальный» порог был превышен восьмикратно, в Туре – шесть раз, в Нейве, Северушке и Чусовой – по пять раз.

Также в списке грязных рек расположились Патрушиха, Пышма, Тавда, Ляля, Тагил, Волчихинское водохранилище и ряд других.

Чаще всего водоемы загрязнялись в мае. В тот период зарегистрировали 62 высоких и девять предельно высоких загрязнений. Причина - большая промышленная нагрузка, утверждают специалисты.

Надзорные ведомства проверят факт обмеления Нейвы под Нижним Тагилом
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Экология#Новости УрФО#Водоем#Река#Рейтинг#Загрязнение
Подпишитесь
«Сам в военкомат не пойду»: в Тагиле семья кандидата в депутаты не получает повестку
Вчера, 17:20
Диоксид азота в воздухе и дымящая пилорама. Главные экособытия недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:50
Четыре незаконные свалки обнаружила прокуратура на 25 квартале в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:56
Торги на имущество банкрота «Тагилбанка» на 80 млн не состоялись
Вчера, 17:47
Мужчина с хроническими болезнями и без боевого опыта был мобилизован в Верхней Пышме
Вчера, 12:50
Телеканал «Реальный Тагил» и газета «Тагилка» прекратили свою работу
Вчера, 16:46