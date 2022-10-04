Telegram-бота по вопросам частичной мобилизации запустили в Свердловской области

Также в регионе работает горячая линия, куда можно сообщить об ошибочно мобилизованном человеке. По номеру 8 (800) 101-91-11 люди также рассказывают о нарушениях в организации быта мобилизованных. Операторы отвечают на звонки с 10:00 до 19:00 ежедневно. В другое время ответит автоответчик, на него можно записать сообщение.