Telegram-бота по вопросам частичной мобилизации запустили в Свердловской области

При помощи бота можно узнать информацию об интересующих вопросах, изучить контактные телефоны и адреса военкоматов, спросить о возможности выезда за пределы страны, получить обратную связь от военного комиссариата или пожаловаться на несправедливость, возникшую в процессе частичной мобилизации, сообщил департамент информации Свердловской области.
Также в регионе работает горячая линия, куда можно сообщить об ошибочно мобилизованном человеке. По номеру 8 (800) 101-91-11 люди также рассказывают о нарушениях в организации быта мобилизованных. Операторы отвечают на звонки с 10:00 до 19:00 ежедневно. В другое время ответит автоответчик, на него можно записать сообщение.
Напомним, что свои истории об ошибках в процессе частичной мобилизации вы можете рассказать редакции TagilCity.ru по номеру: +79655104242.