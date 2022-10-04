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Telegram-бота по вопросам частичной мобилизации запустили в Свердловской области

Сегодня, 06:21
Фото: 1MI
Начал работать бот в мессенджере Telegram. С его помощью жители Свердловской области смогут получить ответы на вопросы частичной мобилизации.

При помощи бота можно узнать информацию об интересующих вопросах, изучить контактные телефоны и адреса военкоматов, спросить о возможности выезда за пределы страны, получить обратную связь от военного комиссариата или пожаловаться на несправедливость, возникшую в процессе частичной мобилизации, сообщил департамент информации Свердловской области.

Также в регионе работает горячая линия, куда можно сообщить об ошибочно мобилизованном человеке. По номеру 8 (800) 101-91-11 люди также рассказывают о нарушениях в организации быта мобилизованных. Операторы отвечают на звонки с 10:00 до 19:00 ежедневно. В другое время ответит автоответчик, на него можно записать сообщение.

Напомним, что свои истории об ошибках в процессе частичной мобилизации вы можете рассказать редакции TagilCity.ru по номеру: +79655104242.

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#Анна Варнакина#Общество#Частичная мобилизация в России#Свердловская область#Телеграм-канал#Мобилизация#Военкомат#Сообщение
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