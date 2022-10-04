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В Екатеринбурге 45-летнего главу многодетной семьи призвали по частичной мобилизации

Сегодня, 16:27
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга был призван повесткой по частичной мобилизации несмотря на наличие в семье четверых несовершеннолетних детей. Мужчину отправили на подготовку в Ростовскую область.

45-летний Александр никогда не проходил срочную службу. В военном билете стоит отметка, что он рядовой в запасе, пишет Е1. 

Екатеринбуржец не служил в армии, не имеет боевого опыта. 26 сентября Александр на работе получил повестку, а утром 27 сентября уехал в военкомат. Далее мужчина был перенаправлен в 32-й военный городок Екатеринбурга. 28 сентября мобилизованного отца многодетной семьи переправили в Ростов-на-Дону, рассказывает жена мобилизованного мужчины, Юлия.

По словам Юлии, в семье воспитывается четверо детей до 16 лет. У мужчины есть проблемы с сердцем. Супруга мобилизованного написала обращения в правительство Свердловской области и в военную прокуратуру с просьбой освободить мужа от призыва.

21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. В ряды ВС РФ призовут 300 тысяч военнослужащих запаса, сообщили в минобороны России.

Своими историями и ошибками, возникающими в процессе частичной мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру +79655104242.

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