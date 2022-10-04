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В Екатеринбурге задержана домработница за кражу 50 тысяч рублей

Сегодня, 12:53
Фото: УМВД России по Екатеринбургу
Полиция Екатеринбурга задержала женщину по подозрению в краже часов и пятидесяти тысяч рублей.

На днях правоохранители задержали 43-летнюю местную жительницу областной столицы, подозреваемую в краже 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Женщина нанималась для уборки квартир. Через некоторое время хозяева обращались в полицию по факту пропажи крупных сумм денег и ценных вещей. Кроме кражи пятидесяти тысяч рублей силовикам стало известно о пропаже часов стоимостью 200 тысяч рублей.  

Задержанная не отрицала свою причастность к краже денег, однако позже отказалась от своих слов. В отношении фигурантки возбуждено и расследуется уголовное дело. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полиция обращается к гражданам, которые располагают информацией о возможных противоправных действиях данной женщины, с просьбой сообщать ее по телефонам: 356-42-03 или 102 (02), а также обращаться в отдел полиции № 3 (ул. Уральская, 70а).

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#Новости УрФО#Криминал#Кража#Кража имущества#Кража денег#Федор Быстров
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