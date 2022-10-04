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В Нижнем Тагиле начался ремонт на улице Октябрьской революции

Сегодня, 16:46
Фото: TagilCity.ru
Начались ремонтные работы на улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле. Реконструкция выполняется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Реконструкция прилегающей к мосту на улице Циолковского проезжей части проводится в рамках второго этапа национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего запланировано проведение трёх очередей, из которых на улицу Октябрьской революции приходится две.

На участке от Циолковского в сторону улицы Газетной перекрыто движение в сторону пешеходного моста, который проходит над дорогой. Стоят бетонные блоки и соответствующие дорожные знаки. Проезд к торговому центру ЦУМ в этом месте закрыт для машин, — сообщил корреспондент TagilCity.ru.

На реконструируемом участке дороги начались земляные работы: стоит экскаватор, лежат бетонные колодцы, снято старое дорожное покрытие, начался монтаж инженерных сетей.

Фото: TagilCity.ru

Подготовка к реконструкции началась ещё весной: были вырублены старые тополя, вывезены стволы, пеньки и сухие ветки. Для продолжения работ подрядчику потребовалось еще полгода. 

Вырубка деревьев проведена на улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
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Напомним, что улицу планировалось закрыть на ремонт на три месяца: с 28 марта по 1 июля 2022. В это время собирались отремонтировать участок от Циолковского до Газетной.

На 3 месяца закроют на ремонт улица Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Мост на Циолковского#Эксклюзив#Дорога#Реконструкция#Ремонт дорог#Ремонт дороги#Нацпроект БКАД#Транспорт
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