В Нижнем Тагиле начался ремонт на улице Октябрьской революции

Реконструкция прилегающей к мосту на улице Циолковского проезжей части проводится в рамках второго этапа национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего запланировано проведение трёх очередей, из которых на улицу Октябрьской революции приходится две.
На участке от Циолковского в сторону улицы Газетной перекрыто движение в сторону пешеходного моста, который проходит над дорогой. Стоят бетонные блоки и соответствующие дорожные знаки. Проезд к торговому центру ЦУМ в этом месте закрыт для машин, — сообщил корреспондент TagilCity.ru.
На реконструируемом участке дороги начались земляные работы: стоит экскаватор, лежат бетонные колодцы, снято старое дорожное покрытие, начался монтаж инженерных сетей.
Подготовка к реконструкции началась ещё весной: были вырублены старые тополя, вывезены стволы, пеньки и сухие ветки. Для продолжения работ подрядчику потребовалось еще полгода.
Напомним, что улицу планировалось закрыть на ремонт на три месяца: с 28 марта по 1 июля 2022. В это время собирались отремонтировать участок от Циолковского до Газетной.