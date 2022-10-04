В Нижнем Тагиле открылась выставка-конкурс творческих натюрмортов

В центре экспозиции — 56 произведений юных и опытных художников региона.
Выставка открылась представлением музыкантов МБУ ДО «ДШИ № 1» в Нижнем Тагиле. Гостям мероприятия представилась возможность поучаствовать в уроке на тему «Декоративный натюрморт». Занятие провела преподаватель высшей категории Воропаева Елена.
18 октября члены жюри выберут победителей конкурса. В состав коллегии вошли мастера-прикладники и исследователи искусства НТМИИ. Окончание выставки планируется до 28 октября, сообщает «ДШИ-1 Н.Тагил».
Ранее стало известно, что картины нижнетагильских художников покажут в галерее искусств Зураба Церетели. Позже, в ноябре, столичные картины привезут в Нижний Тагил.