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В Нижнем Тагиле открылась выставка-конкурс творческих натюрмортов

Сегодня, 07:48
Фото: Детская школа искусств № 1
30 сентября в Детской школе искусств № 1 Нижнего Тагила открылась выставка-конкурс картин «Учитель-ученик. Вдохновение и творчество». Зрителям покажут творческие натюрморты детей и преподавателей ДХШ и ДШИ.

В центре экспозиции — 56 произведений юных и опытных художников региона.

Выставка открылась представлением музыкантов МБУ ДО «ДШИ № 1»  в Нижнем Тагиле. Гостям мероприятия представилась возможность поучаствовать в уроке на тему «Декоративный натюрморт». Занятие провела преподаватель высшей категории Воропаева Елена.

18 октября члены жюри выберут победителей конкурса. В состав коллегии вошли мастера-прикладники и исследователи искусства НТМИИ. Окончание выставки планируется до 28 октября, сообщает «ДШИ-1 Н.Тагил».

Фото: Детская школа искусств № 1

Ранее стало известно, что картины нижнетагильских художников покажут в галерее искусств Зураба Церетели. Позже, в ноябре, столичные картины привезут в Нижний Тагил.

Труды художников из Нижнего Тагила покажут на выставке в Москве
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