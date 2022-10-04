В военкомате Екатеринбурга опровергли остановку выдачи повесток

Все идет в соответствии с планом, работа продолжается, рассказала Ура.Ру начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата региона Алена Сочнева.
Ранее в СМИ сообщали о приостановке раздачи повесток в Свердловской области. Основная причина паузы – загруженность учебных центров боевой подготовки. После 10 октября рассылка повесток возобновится.
Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что по частичной мобилизации призвано более двухсот тысяч военнослужащих. Все они проходят подготовку и боевое слаживание. Обучение проходит в расположении шести учебных центров и 80 полигонов МО РФ.
21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам Сергея Шойгу в ряды ВС РФ из запаса будет призвано более 300 тысяч военнообязанных.