В военкомате Екатеринбурга опровергли остановку выдачи повесток

Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что по частичной мобилизации призвано более двухсот тысяч военнослужащих. Все они проходят подготовку и боевое слаживание. Обучение проходит в расположении шести учебных центров и 80 полигонов МО РФ.