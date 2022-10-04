Всего пять дней в сентябре воздух в Нижнем Тагиле оставался чистым

Все превышения сероводорода были на Сухоложском поселке, который находится в промзоне ЕВРАЗ НТМК и УВЗ. Там же посты УГМС ловили диоксид азота, это же вещество фиксировалось и на Вагонке. В центре города возле вокзала газоанализатор TagilCity.ru также показывал превышения сероводорода и диоксида азота.