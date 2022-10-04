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Всего пять дней в сентябре воздух в Нижнем Тагиле оставался чистым

Сегодня, 10:23
Фото: TagilCity.ru
25 дней в сентябре посты «Уральского УГМС» и газоанализатор TagilCity.ru фиксировали превышение вредных веществ в воздухе. Чаще всего — на Сухоложском поселке.

Основным загрязнителем тагильского воздуха в сентябре был сероводород. Вещество превышало норму 20 раз за месяц до 3,8 ПДК. На втором месте — диоксид азота — 13 раз до 2,5 ПДК. По одному разу были превышения формальдегида (1,1 ПДК), диоксида серы (1,3 ПДК) и оксида азота (1,1 ПДК).

Все превышения сероводорода были на Сухоложском поселке, который находится в промзоне ЕВРАЗ НТМК и УВЗ. Там же посты УГМС ловили диоксид азота, это же вещество фиксировалось и на Вагонке. В центре города возле вокзала газоанализатор TagilCity.ru также показывал превышения сероводорода и диоксида азота.

Сероводород в первую очередь воздействует на нервную систему человека, вызывая головные боли, головокружение и тошноту. Больше всех сероводорода в Нижнем Тагиле выбрасывает ЕВРАЗ НТМК — до 73 тонн в год. Одна из последних проверок Росприроднадзора показала, что предприятие стало источником выброса вещества с 20-кратным превышением в конце января.

Диоксид азота негативно влияет на дыхательную систему. От его воздействия могут появится бронхит, воспаление легких, отек горла и слизистой носа.

Напомним, воздух Нижнего Тагила в 2021 году признан опасным для здоровья горожан. Показатели его загрязнения соответствуют очень высокому уровню, а суммарный канцерогенный риск, по данным Роспотребнадзора, превышает норму до 10 раз.

Воздух Нижнего Тагила признан опасным для здоровья
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#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Выбросы#Сероводород#Диоксид азота
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