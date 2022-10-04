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Здание бывшего детсада в Нижнем Тагиле продали за 7 миллионов рублей

Сегодня, 09:47
Фото: 1MI
Заброшенный детский сад на ВМЗ в Нижнем Тагиле и землю под ним продали на торгах за 7,1 млн рублей.

Здание находится в аварийном состоянии. Его приобрел тагильский бизнесмен Эдуард Окишев. Сам он предположил, что, возможно, здание придется снести. Об этом сообщают «Все новости Нижнего Тагила».

Здание продали через открытый аукцион. До 1997 года здесь находился детский сад, который закрыли, а помещения передали под миграционный отдел и отделение полиции.

В 2015 году полицейские переехали. С тех пор постройка пустовала и стала пристанищем для людей без определенного места жительства. В прошлом году объект передали из областной казны в муниципальную, а в начале нынешнего года его включили в план приватизации.

Сперва новый владелец проведет обследование территории.

О дальнейшей судьбе пока не готов сказать, нужно сначала делать обследование здания. Ясность появится не ранее 2023 года, - сказал собственник.

Отмечается, что в 2015 году предприниматель за 18,5 млн рублей выкупил у муниципалитета другое знаковое здание — бывшее первое женское училище по Тагильской, 1.

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#Общество#Нижний Тагил#Здание#Бизнесмен#Продажа#Покупка#Елена Озерова
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