Здание бывшего детсада в Нижнем Тагиле продали за 7 миллионов рублей

В 2015 году полицейские переехали. С тех пор постройка пустовала и стала пристанищем для людей без определенного места жительства. В прошлом году объект передали из областной казны в муниципальную, а в начале нынешнего года его включили в план приватизации.



Сперва новый владелец проведет обследование территории.