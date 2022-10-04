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Жители Нижнего Тагила могут обжаловать повестку на Госуслугах

Сегодня, 09:19
Фото: 1MI
Жители России, в том числе Нижнего Тагила, могут обжаловать повестку на сайте Госуслуги.

Речь идет о тех гражданах, которые получили повестку в рамках частичной мобилизации, но считают, что не должны быть призваны в ряды Вооруженных сил России.

На портале теперь имеется спецраздел под названием «Обжалование решения по призыву в рамках частичной мобилизации». Жаловаться могут те мужчины, у которых есть законные основания для отсрочки, которые по тем или иным причинам не были учтены военкоматами.

Заполнить нужно будет данные, указанные в повестке, а также приложить копии документов, подтверждающих право на отсрочку. Оформленное электронное заявление будет передано в призывную комиссию региона, в котором мобилизованный гражданин находится на учете.

Перейти в вышеуказанный раздел можно с личного кабинета на Госуслугах, если перейти по ссылке «Частичная мобилизация» под строкой для запросов. Далее в нижней части страницы также надо нажать по ссылке «Обжаловать призыв».

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