TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Дикие лисицы разгуливают по улицам и заходят в дома к жителям Кушвы

5 октября 17:58
Фото: TagilCity.ru
О нашествии лисиц рассказал TagilCity.ru житель Кушвы Михаил. Животные безбоязненно ходят по улицам и даже заходят в дома.

По его словам, первый раз он заметил лису на железнодорожном вокзале и заснял ее на видео. Животное почти вплотную подходило к людям и обнюхивало урну с мусором. Окружающие с удивлением смотрели на такое явление.

Хорошенькая такая, чистенькая. А когда я был на работе, то услышал, что кто-то скребется в дверь. Открыл — а там лиса стоит. Я фонариком посветил, и она убежала, — рассказал журналисту TagilCity.ru Михаил.

По его словам, затем дикое животное осмелело и стало заходить внутрь дома: проверяет и вынюхивает еду. Также лисенка заметил и сфотографировал сосед Михаила в другом районе Кушвы. 

Лиса ходит по Верхней Пышме
Узнать подробнее
Читайте также:
Кабан спрятался у детского сада ЕкатеринбургаВ Нижнем Тагиле хищная птица схватила голубя в центре городаНа трассе под Нижним Тагилом лось дважды попал в ДТП
#Животные#Эксклюзив#Новости УрФО#Кушва#Лиса#Вокзал#Работа#Евгения Сафина
Подпишитесь
Владимиру Путину — 70 лет: вспоминаем визиты президента в Нижний Тагил
Вчера, 10:43
В Нижнем Тагиле собирают гуманитарную помощь призванным по частичной мобилизации
6 октября, 21:15
В руководстве концерна Уралвагонзавод назначили выходца с Урала
6 октября, 14:41
Банкротство, долги и земельные споры. Крупные арбитражные дела в сентябре
Вчера, 08:35
Замеры выбросов от тепловозов на ЕВРАЗ проведут за 15,5 млн рублей
Вчера, 15:21
В Нижнем Тагиле жители сметают из аптек жгуты, бинты и обезболивающие
5 октября, 17:44