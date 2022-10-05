Дикие лисицы разгуливают по улицам и заходят в дома к жителям Кушвы

По его словам, первый раз он заметил лису на железнодорожном вокзале и заснял ее на видео. Животное почти вплотную подходило к людям и обнюхивало урну с мусором. Окружающие с удивлением смотрели на такое явление.
Хорошенькая такая, чистенькая. А когда я был на работе, то услышал, что кто-то скребется в дверь. Открыл — а там лиса стоит. Я фонариком посветил, и она убежала, — рассказал журналисту TagilCity.ru Михаил.
По его словам, затем дикое животное осмелело и стало заходить внутрь дома: проверяет и вынюхивает еду. Также лисенка заметил и сфотографировал сосед Михаила в другом районе Кушвы.