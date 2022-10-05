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История легендарного Бригадира футбольного «Шахтера» Михаила Соколовского

5 октября 10:23
С южной стороны донецкого стадиона «Донбасс Арена» с недавних пор располагается аллея славы футбольного «Шахтера», на которой определены места для закладки именных звезд — всего 33 бронзовых плиты, но пока заполнены только 7 из них.
«Михаил Соколовский на Алле славы у «Донбасс Арены»»

Первыми в мае 2011 года были увековечены имена легендарных игроков «оранжево-черной» команды еще советского периода — вратаря Юрия Дегтерева, полузащитника Михаила Соколовского и нападающего Виталия Старухина.

Расскажем о жизненном пути и карьере бывшего многолетнего капитана «Шахтера», которого уважительно величали «Бригадир», обладателя двух Кубков СССР и одного Кубка сезона, дважды серебряного и один раз бронзового призера, а также лучшего бомбардира «горняков» в истории чемпионатов Советского Союза Михаила Соколовского.

Путь из Славянска в Донецк — зигзагом

«Бригадир», как его прозвали еще в начале 1980-х, в течение шести сезонов был капитаном донецкой команды, обладал отличным, а главное своевременным пасом, точным ударом, пользовался неоспоримым авторитетом в коллективе. До этой положительной характеристики у Михаила Соколовского был свой неповторимый путь.

Родился 15 ноября 1951 года в городе Славянске тогда еще Сталинской области. Футболом увлекся с раннего детства, но в специализированных спортивных секциях не занимался вообще, зато не пропускал ни одной дворовой баталии. Как сам признался, даже школу прогуливал, чтобы лишние пять-шесть часов погонять мяч, пусть даже и в одиночку. Кстати, Миша неплохо играл в баскетбол и волейбол, становился чемпионом города Славянска по спортивной гимнастике.

На молодежном уровне выступал за славянский «Химик», из которого в 1970 году попал в краматорский «Авангард», службу в армии прошел в спортивной роте киевского СКА, играл за «Чернигов» и запорожский «Металлург».

Выбор был действительно большой

В 1974 году его засыпали предложениями команды высшей лиги (как сам признался, все произошло в один день), а по тем временам это уже было достижение. Михаил Соколовский выбирал между ленинградским «Зенитом», киевским «Динамо», во главе которого стоял легендарный Валерий Лобановский, и донецким «Шахтером». Перспективный игрок даже съездил в Киев, но сделал выбор в пользу третьего коллектива. «Мне очень хотелось играть, а не „греть лавку“. Да и донецкие тренеры смогли убедить меня, что я им нужен больше», — обосновал свой выбор теперь уже ветеран.

В марте 1974 года будущий «мозговой центр» донецкой команды дебютировал в «Шахтере», а в августе забил свой первый гол на высшем уровне — в ворота кишиневского «Нистру». Так началась большая история одного из лучших полузащитников, капитана и рекордсмена клуба.

«Очередной трофей «Шахтера» и «Бригадира»

Военный переворот на пути «Советов»

В 1974 году Федеративная Республика Германия приняла юбилейный, десятый чемпионат мира по футболу. В финальном раунде играли 16 национальных сборных, в том числе такие экзотические, как команды Заира и Гаити. В финале немцы выиграли 2:1 у голландцев, а третье место заняли поляки, в составе которых блистал лучший бомбардир турнира Гжегож Лято. Сборная ССР была дисквалифицирована еще в отборочном турнире из-за отказа играть ответный матч в Чили в связи с военным переворотом в этой стране.

«Донецкий «Шахтер» выиграл несколько советских трофеев»

Три кубка и три комплекта медалей чемпионата Советского Союза — это лишь голый арифметический итог выступлений Соколовского за «шахтеров» с 1974-го по 1987 год. Только в чемпионатах СССР он провел 400 матчей и забил 87 голов (оба рекордные показатели). Во всех турнирах он провел 485 матчей и установил рекорд, который только много лет спустя превзошел хорватский защитник Дарио Срна. У Михаила Григорьевича 105 голов — больше только в активе трех нападающих, и это за 86-летнюю историю команды из столицы Донбасса.

«Кубок сезона. «Шахтер» – «Днепр». Михаил Соколовский против будущего вице- чемпиона Европы Геннадия Литовченко»

Было тяжело среди гигантов

«За свою карьеру я отдал все свои силы и все умение. Не пропустил ни одной тренировки, в матчах всегда отдавался по полной и, как говорится, не щадил себя. Но сейчас думаю и понимаю, что все равно остался небольшой осадочек: все равно ведь мог сделать больше! Возможно, немножко бы дополнительной удачи в каких-то моментах, где-то поступить иначе… — говорил Михаил Соколовский на свой 60-летний юбилей. — Впрочем, повод для гордости есть. С местными футболистами „Шахтер“ сумел стать командой высокого класса по меркам Советского Союза. А ведь в тех условиях у нас, у областной команды, были наименьшие возможности по сравнению с другими коллективами. Нам было тяжело среди гигантов, но тем не менее, я считаю, нам удалось создать очень хорошую, добротную команду. Вот это главный повод для гордости».

В день игры пустой Донецк был

О премьерном голе нашего сегодняшнего героя сказано выше, но в его послужном списке есть еще как минимум два исторических удара.

В сентябре 1976 года донецкий «Шахтер» провел дебютный матч в еврокубках. Это был домашний поединок против берлинского «Динамо», который советская команда выиграла с убедительным счетом 3:0. Счет открыл Владимир Роговской, закрепил преимущество как раз Михаил Соколовский, а финальную точку поставил Виталий Старухин. Переполненный стадион после финального свистка устроил любимцам продолжительную овацию. Всего в еврокубках Соколовский провел 18 матчей и забил 5 голов.

«Центральный стадион «Шахтер» в Донецке»
«Чтоб вы понимали, состояние, когда с „Шахтером“ дебютировал в Кубке УЕФА, было такое как Юрий Гагарин полетел в космос. Событие примерно такого же размаха, выше быть не могло. Вот такой был немыслимый ажиотаж. Мы почувствовали, что можем играть в Европе. Непередаваемые чувства. Гол в ворота берлинского „Динамо“ помню, словно вчера было. Пошел в обводку, обыграл троих защитников, одного на замахе, двоих на скорости. Вышел на вратаря и забил. Сумасшедший гол, как писали в газетах, — сказал Михаил Соколовский в недавнем интервью. — В день игры пустой город был. В том смысле, что все те, кто не попал на стадион, разместились на терриконах и слушали радиорепортаж».

Широкая география соперников

За советский период, то есть с сентября 1976-го по март 1984 года донецкий «Шахтер» провел в еврокубках — Кубок УЕФА и Кубок обладателей Кубков — 18 матчей против соперников из ФРГ, Венгрии, Италии, Испании, Франции, Дании, Швейцарии и Португалии. Самые запоминающиеся — противостояния с «Ювентусом» и «Барселоной», «Монако» и «Порту».

Главный успех, а это победа в последнем перед переименованием Кубке УЕФА 2009 года, когда в стамбульском финале был обыгран немецкий «Вердер», но это уже совсем другая история.

В 1984 году «Шахтер» и «Днепр» оспаривали Кубок сезона, как тогда назывался привычный для нового поколения Суперкубок страны. Первая игра состоялась в Донецке и завершилась победой «горняков» со счетом 2:1, ответная — спустя всего три дня в Днепропетровске. Хозяева в середине второго тайма отыграли голевой дефицит, но последнее слово осталось за гостями. За минуту (!) до окончания основного игрового времени, когда донецкая команда уже играла в меньшинстве, забил «Бригадир». Этот гол принес «горнякам» последний трофей советского периода.

«Кубок сезона 1984 года в руках Бригадира»

Тренер и примерный семьянин

Михаил Соколовский может считаться идеальным, классическим примером игрока того, народного «Шахтера». Несмотря на то, что он был одарен щедрее, чем большинство его товарищей, лучше и пасовал, и бил по воротам, и думал на поле, в другой команде игрок его данными хоть чем-нибудь да выдавал бы желание выделиться представить себя персоной. «Бригадир» строжайшим образом соблюдал командный режим. Зрители его любили по-настоящему, как шахтеры справедливого бригадира.

«Именная звезда Бригадира»

Михаил Соколовский имеет заслуженную репутацию настоящего профессионала, никогда не нарушал спортивного режима, потому и играл в футбол на профессиональном уровне до 36-ти лет. В 1988 году он выступал во второй лиге за херсонский «Кристалл», причем был уже играющим тренером. В эту команду Соколовский перешел только потому, что ее возглавил Павел Садырин, в котором он чувствовал родственную душу.

В дальнейшем возглавлял и входил в тренерские штабы «Антрацита» (Кировское), польских команд «Сталь» и «Лех», «Силура» (Харцызск), а также клубов куда более высокого уровня — донецкого «Шахтера», донецкого и запорожского «Металлургов». Больших высот на этом непростом поприще не достиг, но несколько интересных футболистов воспитал.

Мастер спорта СССР и обладатель приза «Верность клубу» (400 матчей в чемпионатах СССР) всегда был примерным семьянином, воспитал дочь и сына, который также стал профессиональным футболистом.

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