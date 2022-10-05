На 14-часовой рабочий день перешли садики Нижнего Тагила для работников УВЗ

С 26 сентября 2022 года МАДОУ «Детство» в Нижнем Тагиле перешло на 14-часовой рабочий день. С 6 октября на такой же график планирует перейти МАДОУ «Гармония». Для того чтобы ребенок смог находиться на «продленке», родителям необходимо предоставить справку с завода.
В будние дни дежурные группы работают с 7.00 до 21.00, а в субботу — с 7.00 до 19.00. Количество таких групп зависит от потребности родителей и меняется. В связи с увеличением времени пребывания в детских садах воспитанников будут дополнительно кормить ужином и проводить с ними вечером спокойные игры.
На сегодняшний день потребность в увеличении числа персонала отсутствует. С воспитателями заключены дополнительные соглашения об изменении графика работы, — рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.