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На 14-часовой рабочий день перешли садики Нижнего Тагила для работников УВЗ

5 октября 17:56
Фото: 1MI
Детские сады на Вагонке в Нижнем Тагиле перешли на другой график работы. Это связано с тем, что сотрудники «Уралвагонзавода» получили гособоронзаказ и работают по 12 часов.

С 26 сентября 2022 года МАДОУ «Детство» в Нижнем Тагиле перешло на 14-часовой рабочий день. С 6 октября на такой же график планирует перейти МАДОУ «Гармония». Для того чтобы ребенок смог находиться на «продленке», родителям необходимо предоставить справку с завода.

В будние дни дежурные группы работают с 7.00 до 21.00, а в субботу — с 7.00 до 19.00. Количество таких групп зависит от потребности родителей и меняется. В связи с увеличением времени пребывания в детских садах воспитанников будут дополнительно кормить ужином и проводить с ними вечером спокойные игры.

На сегодняшний день потребность в увеличении числа персонала отсутствует. С воспитателями заключены дополнительные соглашения об изменении графика работы, — рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Вечерние группы в детсадах откроют для детей работников УВЗ в Тагиле
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#Евгения Сафина#Общество#Частичная мобилизация в России#Эксклюзив#Нижний Тагил#УВЗ#Детский сад#Работа#График#Дети
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