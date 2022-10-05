На 14-часовой рабочий день перешли садики Нижнего Тагила для работников УВЗ

В будние дни дежурные группы работают с 7.00 до 21.00, а в субботу — с 7.00 до 19.00. Количество таких групп зависит от потребности родителей и меняется. В связи с увеличением времени пребывания в детских садах воспитанников будут дополнительно кормить ужином и проводить с ними вечером спокойные игры.