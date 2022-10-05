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Нога девочки застряла в горке на детской площадке в Нижнем Тагиле

5 октября 13:49
Фото: 1MI
Девочка, играющая на детской площадке на Тагилстрое в Нижнем Тагиле, засунула ногу между ограждениями горки и в результате застряла. Вытаскивать ребенка пришлось спасателям.

ЧП произошло в среду, 5 октября. Свидетелем ЧП стала женщина, которая проходила мимо, сообщает Центр защиты населения.

Женщина немедленно вызвала спасателей, которые оперативно прибыли на место, после чего освободили ногу девочки при помощи гидравлического оборудования.

На видео с места ЧП видно, что освобождением ребенка занималось двое мужчин – один забрался на горку, а другой проделывал работу под ней. Также слышно, как девочка руководит работой спасателей, говоря им «еще чуть-чуть, еще немного».

По словам очевидцев, все закончилось хорошо.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Горка#Спасатели#Девочка#Нога#Происшествия
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