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Омбудсмен РФ прокомментировала ситуацию с погибшими в учебном центре Елань

5 октября 11:27
Фото: Личная страница Татьяны Москальковой в ВК
Татьяна Москалькова дала свой комментарий по случаю гибели мобилизованных в учебном центре МО РФ в Свердловской области. Точку в этом деле должны поставить правоохранители, считает омбудсмен.
Ко мне информация об этом происшествии не поступала. Но я считаю, что есть все основания обратиться к военному прокурору с просьбой проверить и условия мобилизации, и условия, которым предшествовала данная трагедия. Также стоит обратиться в следственные органы, чтобы была дана правильная оценка этому трагическому событию, – цитирует Москалькову «КП-Екатеринбург».

Ранее стало известно о смерти трех мобилизованных. Это не связано с условиями содержания призванных из запаса в учебном центре в Елани, отметила омбудсмен по Свердловской области Татьяна Мерзлякова. В ситуации разбираются правоохранители.

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Сегодня в Екатеринбурге прошел круглый стол «Роль института Уполномоченного по правам человека в защите конституционных прав граждан». С начала года из Свердловской области к Татьяне Москальковой поступило 592 обращения. Большинство касалось соблюдения прав человека в уголовном процессе, в сфере УИС, социального и пенсионного обеспечения, жилищных прав, сообщили в аппарате омбудсмена.

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