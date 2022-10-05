Омбудсмен РФ прокомментировала ситуацию с погибшими в учебном центре Елань

Ко мне информация об этом происшествии не поступала. Но я считаю, что есть все основания обратиться к военному прокурору с просьбой проверить и условия мобилизации, и условия, которым предшествовала данная трагедия. Также стоит обратиться в следственные органы, чтобы была дана правильная оценка этому трагическому событию, – цитирует Москалькову «КП-Екатеринбург».
Ранее стало известно о смерти трех мобилизованных. Это не связано с условиями содержания призванных из запаса в учебном центре в Елани, отметила омбудсмен по Свердловской области Татьяна Мерзлякова. В ситуации разбираются правоохранители.
Сегодня в Екатеринбурге прошел круглый стол «Роль института Уполномоченного по правам человека в защите конституционных прав граждан». С начала года из Свердловской области к Татьяне Москальковой поступило 592 обращения. Большинство касалось соблюдения прав человека в уголовном процессе, в сфере УИС, социального и пенсионного обеспечения, жилищных прав, сообщили в аппарате омбудсмена.