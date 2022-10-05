Омбудсмен РФ прокомментировала ситуацию с погибшими в учебном центре Елань

Сегодня в Екатеринбурге прошел круглый стол «Роль института Уполномоченного по правам человека в защите конституционных прав граждан». С начала года из Свердловской области к Татьяне Москальковой поступило 592 обращения. Большинство касалось соблюдения прав человека в уголовном процессе, в сфере УИС, социального и пенсионного обеспечения, жилищных прав, сообщили в аппарате омбудсмена.