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Пенсионерка в Екатеринбурге заплатила мошенникам 340 тысяч за «ДТП» с родственником

5 октября 16:54
Фото: 1MI
Во вторник, 4 октября, пенсионерке по телефону сообщили о ДТП с участием родственника. Чтобы избежать уголовного дела рекомендовали заплатить следователям. Женщина сняла 340 тысяч рублей и передала деньги курьеру.

В полиции напомнили, что всем участникам преступной схемы грозит уголовная ответственность.

За помощь при совершении мошенничеств курьерских услуг организатор криминальной схемы выплачивает наемному работнику от 5 до 10% от похищенной у доверчивых пенсионеров суммы. Соучастником преступления также автоматически становится и водитель транспортного средства, который развозит по точкам «бегунка». Итог подобной подработки всегда один — до десяти лет лишения свободы, — отметил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Пенсионерка обратилась с заявлением в дежурную часть ОП № 7 Октябрьского района Екатеринбурга. Возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества в крупном размере.

Правоохранители  призывают граждан, особенно пожилых, соблюдать бдительность. Не допускать в свое жилище посторонних. При поступлении звонков от «родственников» с просьбой передать деньги необходимо сразу же перезвонить родным и уточнить информацию.

Ранее мы сообщали, что мошенники обманули четырех жителей Екатеринбурга на 5 миллионов рублей.

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#Криминал#Екатеринбург#Телефонный мошенник#Пенсионеры#Авария#Федор Быстров
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