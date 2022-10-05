Пенсионерка в Екатеринбурге заплатила мошенникам 340 тысяч за «ДТП» с родственником

В полиции напомнили, что всем участникам преступной схемы грозит уголовная ответственность.
За помощь при совершении мошенничеств курьерских услуг организатор криминальной схемы выплачивает наемному работнику от 5 до 10% от похищенной у доверчивых пенсионеров суммы. Соучастником преступления также автоматически становится и водитель транспортного средства, который развозит по точкам «бегунка». Итог подобной подработки всегда один — до десяти лет лишения свободы, — отметил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Пенсионерка обратилась с заявлением в дежурную часть ОП № 7 Октябрьского района Екатеринбурга. Возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества в крупном размере.
Правоохранители призывают граждан, особенно пожилых, соблюдать бдительность. Не допускать в свое жилище посторонних. При поступлении звонков от «родственников» с просьбой передать деньги необходимо сразу же перезвонить родным и уточнить информацию.
Ранее мы сообщали, что мошенники обманули четырех жителей Екатеринбурга на 5 миллионов рублей.