TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Поезд сошел с рельсов в Екатеринбурге

5 октября 09:51
На станции Шарташ Свердловской железной дороги в Екатеринбурге с рельсов сошли три грузовых вагона.

ЧП случилось 5 октября в 11.00. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Вагоны были загружены строительными материалами. В результате происшествия никто не пострадал.

Отмечается, что инфраструктура железнодорожного транспорта из-за схода не повреждена, движение поездов не было приостановлено.

Сейчас на месте ЧП работы проводит следственно-оперативная группа, также проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации дж/д транспорта.

Ранее под Серовом локомотив поезда сошел с рельсов. Поезд вернули на пути, пострадавших нет.

Читайте также:
Вагоны поезда сошли с рельсов под СеровомТагильчанин крал детали с рельсов на Сан-Донато
#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Рельсы#Поезд#Грузовой поезд
Подпишитесь
Владимиру Путину — 70 лет: вспоминаем визиты президента в Нижний Тагил
Вчера, 10:43
В Нижнем Тагиле собирают гуманитарную помощь призванным по частичной мобилизации
6 октября, 21:15
В руководстве концерна Уралвагонзавод назначили выходца с Урала
6 октября, 14:41
Банкротство, долги и земельные споры. Крупные арбитражные дела в сентябре
Вчера, 08:35
Замеры выбросов от тепловозов на ЕВРАЗ проведут за 15,5 млн рублей
Вчера, 15:21
В Нижнем Тагиле жители сметают из аптек жгуты, бинты и обезболивающие
5 октября, 17:44