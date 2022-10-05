Поезд сошел с рельсов в Екатеринбурге

ЧП случилось 5 октября в 11.00. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Вагоны были загружены строительными материалами. В результате происшествия никто не пострадал.
Отмечается, что инфраструктура железнодорожного транспорта из-за схода не повреждена, движение поездов не было приостановлено.
Сейчас на месте ЧП работы проводит следственно-оперативная группа, также проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации дж/д транспорта.
Ранее под Серовом локомотив поезда сошел с рельсов. Поезд вернули на пути, пострадавших нет.