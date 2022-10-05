Погубивший друга в пьяном ДТП житель Серова предстанет перед судом

Жителя Серова обвиняют по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим в состоянии опьянения автомобилем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), а также ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление авто в пьяном виде). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Следствие полагает, что 22 июля примерно 11.00 в городе Краснотурьинске пьяный мужчина ехал, не имея при себе водительских прав, на авто марки Toyota Camry. На пассажирском сиденье сидел его друг.
Автолюбитель двигался по маршруту Серов - Североуральск – Ивдель. В определенный момент он решил совершить разворот. В это же время по встречной полосе в направлении Краснотурьинска ехал грузовик IVEKO Trakker.
Пьяный водитель, несмотря на двойную сплошную разметку, выехал на встречку для совершения разворота, произошло столкновение.
В результате ДТП пострадал пассажир иномарки, он скончался.
Виновнику происшествия грозит наказание вплоть до 12 лет тюрьмы.