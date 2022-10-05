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Погубивший друга в пьяном ДТП житель Серова предстанет перед судом

5 октября 10:51
Фото: 1MI
Мужчина из Серова вез друга на пассажирском сиденье. В какой-то момент пьяный водитель выехал на встречку и врезался в грузовик. Друг скончался.

Жителя Серова обвиняют по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим в состоянии опьянения автомобилем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), а также ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление авто в пьяном виде). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следствие полагает, что 22 июля примерно 11.00 в городе Краснотурьинске пьяный мужчина ехал, не имея при себе водительских прав, на авто марки Toyota Camry. На пассажирском сиденье сидел его друг.

Автолюбитель двигался по маршруту Серов - Североуральск – Ивдель. В определенный момент он решил совершить разворот.  В это же время по встречной полосе в направлении Краснотурьинска ехал грузовик IVEKO Trakker.

Пьяный водитель, несмотря на двойную сплошную разметку, выехал на встречку для совершения разворота, произошло столкновение.

В результате ДТП пострадал пассажир иномарки, он скончался.

Виновнику происшествия грозит наказание вплоть до 12 лет тюрьмы.

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