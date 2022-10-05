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Родственники мобилизованных жителей Тагила смогут навестить их в воинской части

5 октября 08:01
Фото: 1MI
Родственники военнослужащих, призванных в ряды армии в рамках частичной мобилизации в том числе из Нижнего Тагила, смогут посетить их в воинской части. Для этого необходимо получение разрешения командира части.

Разъяснения по данному вопросу размещены на портале Объясняем.рф, откуда родственники мобилизованных могут черпать всю актуальную и достоверную информацию.

Напомним, что частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября президентом Владимиром Путиным. Тогда он анонсировал, что в ряды Вооруженных сил России призовут 300 тысяч мужчин. Это те граждане, Которые имеют боевой опыт и проходили срочную службу в армии, а также имеют востребованные специальности.

К настоящему моменту 200 тысяч мужчин уже набрано. Все мобилизованные сейчас проходят обучение на 80 полигонах и в шести учебных центрах страны.

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#Елена Озерова#Новости УрФО#Частичная мобилизация в России#Военкомат#Военные#Частичная мобилизация
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