Родственники мобилизованных жителей Тагила смогут навестить их в воинской части

Напомним, что частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября президентом Владимиром Путиным. Тогда он анонсировал, что в ряды Вооруженных сил России призовут 300 тысяч мужчин. Это те граждане, Которые имеют боевой опыт и проходили срочную службу в армии, а также имеют востребованные специальности.