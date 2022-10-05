Спортшколе «Аист» в Тагиле грозит штраф 54 тысячи рублей за покрышки от дрифтеров

Однако покрышки принадлежат вовсе не спортшколе. Они используются для ограждения трассы во время соревнований по дрифту. Один из организаторов соревнований Владимир Ольховиков рассказал редакции TagilCity.ru, что периодически они убирают покрышки на асфальт, чтобы в последствии использовать их в заездах. Но так как территория не огорожена, они все равно оказываются в канаве рядом с площадкой.