Спортшколе «Аист» в Тагиле грозит штраф 54 тысячи рублей за покрышки от дрифтеров

После обращения в прокуратуру тагильского экоактивиста Дмитрия Есина ведомство провело проверку. В результате рядом с площадкой возле горы Долгой, где находится спортшкола «Аист», были выявлены места несанкционированного складирования автомобильных покрышек. Площадь захламленного участка составила 15 кв.м, а объем отходов — 8 кубометров.
Ущерб окружающей среде оценен в 54 тысячи рублей. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском к СШОР «Аист» с требованием убрать покрышки, а также возместить ущерб.
Однако покрышки принадлежат вовсе не спортшколе. Они используются для ограждения трассы во время соревнований по дрифту. Один из организаторов соревнований Владимир Ольховиков рассказал редакции TagilCity.ru, что периодически они убирают покрышки на асфальт, чтобы в последствии использовать их в заездах. Но так как территория не огорожена, они все равно оказываются в канаве рядом с площадкой.
Мы с себя вину не снимаем, конечно. Покрышки на земле — это нарушение. Просто получилось так, что фотографии во время проверки прокуратура сделала в мае до субботника, который мы проводим перед соревнованиями. Прибираем мы покрышки каждый год перед стартом сезона, — рассказал редакции Владимир.
Также он отметил, что Дмитрий Есин, который написал обращение в прокуратуру, в прошлом году по договоренности и собственной инициативе вывез 1,5 тысячи покрышек на переработку.
Раз мы с ним знакомы, он мог бы просто сказать: «Ребят, у вас вот здесь нарушение. Уберите покрышки». Он же предпочел написать в прокуратуру. Но что сделано, то сделано. Возмещение ущерба, в случае чего, все равно придется платить нам, — сообщил Владимир.
Сам же Дмитрий Есин сообщил, что выступает против свалок в лесу, поэтому и пишет обращения в надзорные ведомства.
Нами было направлено более девяти обращений в прокуратуру по свалкам шин, это не только к дрифтерам относится. Наша организация против свалок в лесу. Дрифтеры обращались к переработчику, и им было обозначено о необходимости заключения договора. Далее движения не последовало, — отметил в беседе с редакцией экоактивист.
Иск от природоохранной прокуратуры принят Ленинским судом к производству. Первое судебное заседание состоится 8 ноября.