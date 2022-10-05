Стрелы артемовского лучника летят в призовые места

Андрей Поплевичев занял 2 место на чемпионате Свердловской области по стрельбе из классического лука среди лиц с ПОДА в 2020 году. В марте 2022 года занял 2 место на Чемпионате Екатеринбурга. В 2022 году на всероссийских соревнованиях «Малахитовые стрелы» в городе Орел участвовал уже на общих основаниях.