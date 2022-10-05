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Стрелы артемовского лучника летят в призовые места

5 октября 19:00
Фото: 1MI
Уральский стрелок из классического лука в инвалидной коляске Андрей Поплевичев дважды «выстрелил» в призовое место и сдал на КМС. Артемовский джентльмен считает секретом своего успеха дисциплину.

Иногда вовремя полученный совет может задать нужный вектор, а то и кардинально изменить твою жизнь. После падения с 3-метровой высоты судьба усадила Андрея в инвалидное кресло, но в нужную минуту свела его с хорошими людьми.

Про стрельбу из классического лука подсказали Робин Гуды в городе Первоуральске в 2019 году. Там Андрей Поплевичев находился на реабилитации после лечения оскольчатого перелома позвоночника.

Когда попадаешь в инвалидную коляску, жизнь затормаживается. А не хочется, чтобы она проходила мимо. Хочется идти в ногу со временем. Не идти, а ехать, но быть в эпицентре, — сказал Андрей.

Тренеры встретились бесподобные — Алексей Сергеевич Гордеев из Екатеринбурга и Вениамин Владиславович Денисов из города Артемовский. Дома надежно поддерживает любимая семья — жена Валентина, сын Матвей и родители. В таких условиях теперь только работай над собой, тренируйся. Часами, неделями, месяцами.

Стрельба из лука приучает к дисциплине, самоорганизации и собранности в нужный момент. Потом все эти достоинства незаметно начинают входить в повседневную жизнь, — рассказывает дисциплинированный уралец.

Завораживает смотреть на Андрея с луком в руках. Стрельба из лука — красиво, стильно, мужественно. И по наградам продуктивно.

Андрей Поплевичев занял 2 место на чемпионате Свердловской области по стрельбе из классического лука среди лиц с ПОДА в 2020 году. В марте 2022 года занял 2 место на Чемпионате Екатеринбурга. В 2022 году на всероссийских соревнованиях «Малахитовые стрелы» в городе Орел участвовал уже на общих основаниях.

По-новому запустился маховик всей жизни. Жизнь идет: я могу двигаться вперед, показать, на что я способен и не замыкаться в себе. Живешь полноценно, — рассказал призер.

В январе 2022 года на чемпионате России стрелок из классического лука Андрей Поплевичев выполнил норматив КМС.

Не торопиться. Не лениться. Если ленишься — отразится на мишени. Ничего не бояться. Когда справляешься со страхом, все начинает получаться само собой, — делится лучник Андрей Поплевичев лайфхаками в рамках проекта #безграничные_возможности2022.

Леголас и Соколиный Глаз, безусловно, мужики крутые. Из-за Леголаса вырос интерес к спортивной стрельбе из лука по всему миру. А познакомившись с уральским спортсменом-лучником Андреем Поплевичевым, его поклонники начинают гуглить, где учат стрелять из лука в Свердловской области.

А в родном городе Артемовский про него в газетах пишут.

#Анна Варнакина##безграничные_возможности2022#Общество#Артемовский#Инвалид#Лук#Соревнования#Чемпионат#Спортсмены
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