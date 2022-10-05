Свыше 61 тысячи составила средняя зарплата учителей за полгода в Нижнем Тагиле

Средняя зарплата учителей в Нижнем Тагиле выросла с 47 тысяч (в 2021 году) до 61 тысячи рублей за первое полугодие 2022 года, сообщили редакции TagilCity.ru в управлении образования.

Уровень средней заработной платы педагогических работников в муниципальных общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении и подведомственных управлению образования администрации города Нижнего Тагила за 6 месяцев 2022 года составил 61 306,24 рубля, — сообщила TagilCity.ru и. о. начальника управления образования Татьяна Гура. В мэрии уточняют, что данная сумма сложился с учетом выплаты отпускных — педагоги в школах отдыхают в летние каникулы, а отпуск продолжается от 42 до 56 дней (6-8 недель). Средняя зарплата в 2021 году у учителей в Нижнем Тагиле была на уровне 47 358,6 рубля, сообщает управление образования.