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Posted 5 октября 2022, 03:00

Published 5 октября 2022, 03:00

Modified 29 ноября, 18:29

Updated 29 ноября, 18:29

Свыше 61 тысячи составила средняя зарплата учителей за полгода в Нижнем Тагиле

Свыше 61 тысячи составила средняя зарплата учителей за полгода в Нижнем Тагиле

5 октября 2022, 03:00
Фото: 1MI.
Средняя зарплата учителей в Нижнем Тагиле выросла с 47 тысяч (в 2021 году) до 61 тысячи рублей за первое полугодие 2022 года, сообщили редакции TagilCity.ru в управлении образования.
Уровень средней заработной платы педагогических работников в муниципальных общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении и подведомственных управлению образования администрации города Нижнего Тагила за 6 месяцев 2022 года составил 61 306,24 рубля, — сообщила TagilCity.ru и. о. начальника управления образования Татьяна Гура.

В мэрии уточняют, что данная сумма сложился с учетом выплаты отпускных — педагоги в школах отдыхают в летние каникулы, а отпуск продолжается от 42 до 56 дней (6-8 недель).

Средняя зарплата в 2021 году у учителей в Нижнем Тагиле была на уровне 47 358,6 рубля, сообщает управление образования. 

#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Учителя#Статистика#Зарплата#Управление образования#Средняя зарплата
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