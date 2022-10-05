Свыше 61 тысячи составила средняя зарплата учителей за полгода в Нижнем Тагиле

Posted 5 октября 2022, 03:00
Published 5 октября 2022, 03:00
Modified 29 ноября, 18:29
Updated 29 ноября, 18:29
Уровень средней заработной платы педагогических работников в муниципальных общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении и подведомственных управлению образования администрации города Нижнего Тагила за 6 месяцев 2022 года составил 61 306,24 рубля, — сообщила TagilCity.ru и. о. начальника управления образования Татьяна Гура.
В мэрии уточняют, что данная сумма сложился с учетом выплаты отпускных — педагоги в школах отдыхают в летние каникулы, а отпуск продолжается от 42 до 56 дней (6-8 недель).
Средняя зарплата в 2021 году у учителей в Нижнем Тагиле была на уровне 47 358,6 рубля, сообщает управление образования.