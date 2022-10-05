В Екатеринбурге подростки гуляли по трубе на стене многоэтажки

Речь идет о трубе, расположенной вдоль дома №4 на улице Рутминского. По словам очевидцев, ребята разгуливали на уровне четвертого этажа. Об этом сообщается telegram-канале «Новости Академический – Екатеринбург».
В УМВД после публикаций СМИ отметили, что проверяют информацию по данному факту.
Напомним, ранее 11-летний мальчик из Верхней туры во время прогулки упал со скалы и умер. Известно, что со скалы ребенок упал, гуляя без присмотра взрослых со своими друзьями. В результате падения ребенок сильно ударился спиной. За его жизнь все лето боролись медики, но спасти его не удалось.