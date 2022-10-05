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В Екатеринбурге подростки гуляли по трубе на стене многоэтажки

5 октября 13:00
Фото: 1MI
Прохожие заметили в Екатеринбурге подростков, которые гуляли по трубе высотного дома. ЧП произошло 4 октября.

Речь идет о трубе, расположенной вдоль дома №4 на улице Рутминского. По словам очевидцев, ребята разгуливали на уровне четвертого этажа. Об этом сообщается telegram-канале «Новости Академический – Екатеринбург».

В УМВД после публикаций СМИ отметили, что проверяют информацию по данному факту.

Напомним, ранее 11-летний мальчик из Верхней туры во время прогулки упал со скалы и умер. Известно, что со скалы ребенок упал, гуляя без присмотра взрослых со своими друзьями. В результате падения ребенок сильно ударился спиной. За его жизнь все лето боролись медики, но спасти его не удалось. 

11-летний мальчик из Верхней Туры во время прогулки упал со скалы и умер
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#Происшествия#Новости УрФО#Подростки#Высотка#Труба#Дом#Многоэтажка#Елена Озерова
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