В Екатеринбурге подростки гуляли по трубе на стене многоэтажки

Напомним, ранее 11-летний мальчик из Верхней туры во время прогулки упал со скалы и умер. Известно, что со скалы ребенок упал, гуляя без присмотра взрослых со своими друзьями. В результате падения ребенок сильно ударился спиной. За его жизнь все лето боролись медики, но спасти его не удалось.