В Екатеринбурге тариф на содержание жилья вырастет на 8,4%

Тариф на текущий ремонт и содержание крышных газовых котельных с 1 ноября составит 5,02 рубля (больше прежнего тарифа на 39 копеек). Это относится к аппаратам мощностью до 1000 кВТ включительно. Для котельных до 2000 кВт новая ставка будет равна 2,46 рубля за 1 квадратный метр площади (была 2,27 рубля). Котельные на 2001 кВт станут дороже на 15 копеек больше – рост 1,93 рубля.