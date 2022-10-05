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В Екатеринбурге тариф на содержание жилья вырастет на 8,4%

5 октября 16:26
Фото: 1MI
В уральской столице поднимают коммунальные платежи. С 1 ноября вырастет тариф на содержание газовых котельных на крышах и содержание жилья. О нововведениях сообщили в ГКУ СО «Областной информационно-расчетный центр».

С начала ноября ставка на текущий ремонт дома и содержание жилья увеличится на 8,4%. Цифра зависит от уровня благоустройства дома и назначения помещений, пишет «Уральский меридиан».

Жильцы квартир в многоэтажках с лифтом, газом и мусоропроводом, будут платить 32 рубля 44 копейки за квадратный метр жилья (сейчас 29 рублей 93 копейки). В домах с газом, без мусоропровода и лифтов тариф составит 24 рубля 37 копеек (рост на 1 рубль 89 копеек).

Тариф на текущий ремонт и содержание крышных газовых котельных с 1 ноября составит 5,02 рубля (больше прежнего тарифа на 39 копеек). Это относится к аппаратам мощностью до 1000 кВТ включительно. Для котельных до 2000 кВт новая ставка будет равна 2,46 рубля за 1 квадратный метр площади (была 2,27 рубля). Котельные на 2001 кВт станут дороже на 15 копеек больше – рост 1,93 рубля.

В 2022 году тарифы на ЖКХ уже пересматривали в феврале. 

#Экономика#Федор Быстров#Екатеринбург#Тарифы#Жкх#Коммунальные платежи
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