В Екатеринбурге тариф на содержание жилья вырастет на 8,4%

С начала ноября ставка на текущий ремонт дома и содержание жилья увеличится на 8,4%. Цифра зависит от уровня благоустройства дома и назначения помещений, пишет «Уральский меридиан».
Жильцы квартир в многоэтажках с лифтом, газом и мусоропроводом, будут платить 32 рубля 44 копейки за квадратный метр жилья (сейчас 29 рублей 93 копейки). В домах с газом, без мусоропровода и лифтов тариф составит 24 рубля 37 копеек (рост на 1 рубль 89 копеек).
Тариф на текущий ремонт и содержание крышных газовых котельных с 1 ноября составит 5,02 рубля (больше прежнего тарифа на 39 копеек). Это относится к аппаратам мощностью до 1000 кВТ включительно. Для котельных до 2000 кВт новая ставка будет равна 2,46 рубля за 1 квадратный метр площади (была 2,27 рубля). Котельные на 2001 кВт станут дороже на 15 копеек больше – рост 1,93 рубля.
В 2022 году тарифы на ЖКХ уже пересматривали в феврале.