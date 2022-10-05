В Кольцово таможенники изъяли у пассажира 94 флакона с духами

Таможенники в ходе осмотра обнаружили в сумке пассажира рейса Душанбе-Екатеринбург почти сто флакончиков парфюма. По закону этот товар подлежит декларированию, сообщили на таможне.
Пассажир уверял проверяющих, что приобрел товар для личного пользования на рынке Душанбе. И теперь якобы везет 94 флакона с духами в подарок родственникам. Силовики посчитали такое количество коммерческой партией, обязательной к декларированию.
Товар изъят, образцы направлены на экспертизу. Возбуждено дело об административном правонарушении. Пассажиру грозит штраф.