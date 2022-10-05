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В Кольцово таможенники изъяли у пассажира 94 флакона с духами

5 октября 10:23
Фото: таможня аэропорта Кольцово / таможня аэропорта Кольцово
В аэропорту Кольцово задержали безработного пермяка с партией контрабандного парфюма. Пассажир прилетел рейсом из Душанбе. Ему грозит штраф по административному нарушению.

Таможенники в ходе осмотра обнаружили в сумке пассажира рейса Душанбе-Екатеринбург почти сто флакончиков парфюма. По закону этот товар подлежит декларированию, сообщили на таможне.

Пассажир уверял проверяющих, что приобрел товар для личного пользования на рынке Душанбе. И теперь якобы везет 94 флакона с духами в подарок родственникам. Силовики посчитали такое количество коммерческой партией, обязательной к декларированию.

Товар изъят, образцы направлены на экспертизу. Возбуждено дело об административном правонарушении. Пассажиру грозит штраф.

#Федор Быстров#Происшествия#Свердловская область#Контрабанда#Парфюмерия#Таможня
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