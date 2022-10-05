В Нижнем Тагиле неизвестные ограбили игровой автомат в «Пятёрочке»

Очевидцы случившегося рассказали «Инцидент Нижний Тагил», что вокруг вскрытого автомата были разбросаны стекла, а из стеклянного короба пропали все игрушки. Оператор предположил, что так кто-то «психанул», потому что не смог выиграть у автомата.