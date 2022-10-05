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Posted 5 октября 2022, 05:23

Published 5 октября 2022, 05:23

Modified 29 ноября, 18:23

Updated 29 ноября, 18:23

В Нижнем Тагиле неизвестные ограбили игровой автомат в «Пятёрочке»

В Нижнем Тагиле неизвестные ограбили игровой автомат в «Пятёрочке»

5 октября 2022, 05:23
Фото: 1MI.
3 октября неизвестные люди пришли в магазин «Пятёрочка» на улице Ильича, 41 в Нижнем Тагиле, разбили игровой автомат и забрали все игрушки.

Очевидцы случившегося рассказали «Инцидент Нижний Тагил», что вокруг вскрытого автомата были разбросаны стекла, а из стеклянного короба пропали все игрушки. Оператор предположил, что так кто-то «психанул», потому что не смог выиграть у автомата.

Накануне в отдел полиции 17 по данному факту поступило сообщение. В настоящее время проводится проверка, по результатам будет вынесено решение, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Ранее в Ревде мужчина разбил игровой автомат при помощи кувалды. Причиной ярости свердловчанина стал проигрыш крупной суммы денег.

#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Полиция#Игрушки#Автомат#Разбитое стекло#Стекло
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