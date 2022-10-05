В Нижнем Тагиле неизвестные ограбили игровой автомат в «Пятёрочке»

Posted 5 октября 2022, 05:23
Published 5 октября 2022, 05:23
Modified 29 ноября, 18:23
Updated 29 ноября, 18:23
Очевидцы случившегося рассказали «Инцидент Нижний Тагил», что вокруг вскрытого автомата были разбросаны стекла, а из стеклянного короба пропали все игрушки. Оператор предположил, что так кто-то «психанул», потому что не смог выиграть у автомата.
Накануне в отдел полиции 17 по данному факту поступило сообщение. В настоящее время проводится проверка, по результатам будет вынесено решение, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Ранее в Ревде мужчина разбил игровой автомат при помощи кувалды. Причиной ярости свердловчанина стал проигрыш крупной суммы денег.