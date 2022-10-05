В России возбуждено первое уголовное дело на уклониста от частичной мобилизации

В настоящий момент задержанный находится в изоляторе временного содержания. Следователь должен выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Адвокат возражает следствию разъяснением Верховного суда РФ. По документу, статья 328 УК РФ применяется только к гражданам, уклоняющимся от призыва на срочную военную службу.