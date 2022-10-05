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В России возбуждено первое уголовное дело на уклониста от частичной мобилизации

5 октября 12:58
Фото: 1MI
Житель Пензы задержан за уклонение от частичной мобилизации. Он отказался подписать повестку в военкомат.

Как сообщил адвокат Павел Чикин, по факту отказа от частичной мобилизации Зареченский межрайонный следственный отдел СКР ведет уголовное дело по статье 328 УК РФ. При силовой поддержке ОМОНа по данному делу задержан 32-летний житель Пензы. Он отказался подписать повестку в военкомат, пишет адвокат в своем телеграм-канале.

В настоящий момент задержанный находится в изоляторе временного содержания. Следователь должен выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Адвокат возражает следствию разъяснением Верховного суда РФ. По документу, статья 328 УК РФ применяется только к гражданам, уклоняющимся от призыва на срочную военную службу.

Чикин подал ходатайство о прекращении уголовного преследования.

21 сентября в России введена частичная мобилизация. В ряды ВС РФ будет призвано 300 тысяч военнослужащих запаса. Министр обороны России Сергей Шойгу накануне заявил, что в настоящий момент призвано 200 тысяч человек.

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