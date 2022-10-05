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В Свердловской области на треть выросли продажи пива

5 октября 09:56
Фото: 1MI
Продажи ячменного напитка в Свердловской области подросли на 31%. Об этом сообщают аналитики после изучения чеков магазинов области.

Эксперты «Контур.Маркета» сравнивали мартовские продажи с данными за период с 15 августа по 15 сентября 2022 года. Доля импортных брендов в мартовских продажах составляла 23%. В сентябре этот показатель упал до 18%. Топ предпочтений остался прежним, но свердловчане стали чаще выбирать пиво подешевле, — пишет ЕАН.

Средняя цена пенного напитка выросла до 90,2 рублей (с 86,6). Поднялись цены  зарубежных пивных брендов, уходящих из России. Доля продаж импорта в целом по стране снизилась с 35% в марте до 26% в сентябре.

Бармены Екатеринбурга не фиксируют такого резкого спроса на спиртное, однако отмечают, что с приходом холодов вкусы посетителей поменялись. Посетители предпочитают кислому пиву стаут или плотное пиво. Теряют популярность легкие и светлые сорта. Посетители баров проявляют больший интерес к темному пиву.

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#Федор Быстров#Экономика#Пиво#Свердловская область
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