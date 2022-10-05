В Свердловской области на треть выросли продажи пива

Эксперты «Контур.Маркета» сравнивали мартовские продажи с данными за период с 15 августа по 15 сентября 2022 года. Доля импортных брендов в мартовских продажах составляла 23%. В сентябре этот показатель упал до 18%. Топ предпочтений остался прежним, но свердловчане стали чаще выбирать пиво подешевле, — пишет ЕАН.