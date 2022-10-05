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Водитель иномарки погиб в ДТП с внедорожником в Екатеринбурге

5 октября 14:33
Фото: 1MI
Мужчина, попавший в аварию со внедорожником в Академическом районе, скончался.

Известно, что мужчина ехал на автомобиле Hyundai Solaris, как вдруг в левую боковую часть его иномарки врезался внедорожник Range Rover, сообщает Е1.

Предварительно известно, что водитель легкового автомобиля хотел развернуться на проезжей части, однако предварительно не удостоверился, что это безопасно.

ЧП случилось вечером 5 октября на перекрестке Амундсена и Сахарова. Как сообщают очевидцы трагедии, сразу после столкновения по улице разлетелись осколки. От удара обе машины оказались на встречке.

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