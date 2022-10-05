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Заслуженный учитель Нижнего Тагила получила награду

5 октября 13:37
Фото: департамент информационной политики
Учителям Свердловской области, удостоившихся звания «Заслуженный учитель», вручили награды. В списке лучших учителей региона есть и педагог из Нижнего Тагила.

Премии на торжественном собрании вручил исполняющий обязанности заместителя губернатора Павел Креков. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

В Нижнем Тагиле звания заслуженного педагога удостоилась Людмила Башмакова, учитель математики лицея №39.

Одной из первых премию вручили учительнице истории Анастасии Мишиной из посёлка Лёвиха. Она работает в школе №17 уже около 50 лет. В династии Анастасии Васильевны пять учителей истории.

Этот год для меня юбилейный, и он стал вдвойне особенным: я получила звание «Почётного гражданина Кировградского округа», сегодня – «Заслуженного учителя Свердловской области», - поделилась преподаватель.
Фото: департамент информационной политики

Другой заслуженный учитель Свердловской области, Ираида Иванова, рассказала, что ее трудовой путь учителя физики из Красноуфимска составляет 32 года.

Церемония награждения состоялась сегодня, 5 октября, в День учителя. По окончании торжественной части педагогов с профессиональным праздником поздравил народный артист России Игорь Николаев.

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