Заслуженный учитель Нижнего Тагила получила награду

Премии на торжественном собрании вручил исполняющий обязанности заместителя губернатора Павел Креков. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
В Нижнем Тагиле звания заслуженного педагога удостоилась Людмила Башмакова, учитель математики лицея №39.
Одной из первых премию вручили учительнице истории Анастасии Мишиной из посёлка Лёвиха. Она работает в школе №17 уже около 50 лет. В династии Анастасии Васильевны пять учителей истории.
Этот год для меня юбилейный, и он стал вдвойне особенным: я получила звание «Почётного гражданина Кировградского округа», сегодня – «Заслуженного учителя Свердловской области», - поделилась преподаватель.
Другой заслуженный учитель Свердловской области, Ираида Иванова, рассказала, что ее трудовой путь учителя физики из Красноуфимска составляет 32 года.
Церемония награждения состоялась сегодня, 5 октября, в День учителя. По окончании торжественной части педагогов с профессиональным праздником поздравил народный артист России Игорь Николаев.