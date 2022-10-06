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Бродяга убил в Екатеринбурге знакомого и украл его телефон

6 октября 11:47
Фото: СУ СК РФ по Свердловской области
Бездомный мужчина из Ревды украл телефон своего нового знакомого из Екатеринбурга, а когда тот заметил пропажу и начал разборки, достал нож и зарезал друга.

Правоохранители задержали безработного и ранее судимого жителя Челябинской области. Мужчина вёл полубродяжнический образ жизни, проживал в рабочих домах и у случайных знакомых. На момент задержания он вместе с возлюбленной жил в самодельном шалаше в лесу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

На 47-летнего мужчину завели уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Следствие полагает, что в злополучный день бродяга познакомился с мужчиной и женщиной, к которым напросился переночевать. В квартире они решили выпить алкоголь, посиделки затянулись, а в какой-то момент одна из присутствующих гостей обнаружила, что из жилья пропал мобильный телефон.

Она сообщила о пропаже хозяину квартиры, добавив, что забрать устройство себе мог их новый друг. Хозяин жилья стал предъявлять претензии гостю, после чего тот взял в руки нож и нанёс им своему оппоненту множественные удары. Мужчина скончался на месте.

После этого злоумышленник убежал. Прибывшие на место ЧП следователи обнаружили отпечатки пальцев бегуна. После им удалось найти его и задержать. Сделали это в тот момент, когда злоумышленник отнес телефон в ломбард.

По решению суда бездомного приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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#Криминал#Новости УрФО#Бродяга#Кража#Убийство#Нож#Алкоголь#Поножовщина#Елена Озерова
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