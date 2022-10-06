Бродяга убил в Екатеринбурге знакомого и украл его телефон

На 47-летнего мужчину завели уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Следствие полагает, что в злополучный день бродяга познакомился с мужчиной и женщиной, к которым напросился переночевать. В квартире они решили выпить алкоголь, посиделки затянулись, а в какой-то момент одна из присутствующих гостей обнаружила, что из жилья пропал мобильный телефон.