Бродяга убил в Екатеринбурге знакомого и украл его телефон

Правоохранители задержали безработного и ранее судимого жителя Челябинской области. Мужчина вёл полубродяжнический образ жизни, проживал в рабочих домах и у случайных знакомых. На момент задержания он вместе с возлюбленной жил в самодельном шалаше в лесу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.
На 47-летнего мужчину завели уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Следствие полагает, что в злополучный день бродяга познакомился с мужчиной и женщиной, к которым напросился переночевать. В квартире они решили выпить алкоголь, посиделки затянулись, а в какой-то момент одна из присутствующих гостей обнаружила, что из жилья пропал мобильный телефон.
Она сообщила о пропаже хозяину квартиры, добавив, что забрать устройство себе мог их новый друг. Хозяин жилья стал предъявлять претензии гостю, после чего тот взял в руки нож и нанёс им своему оппоненту множественные удары. Мужчина скончался на месте.
После этого злоумышленник убежал. Прибывшие на место ЧП следователи обнаружили отпечатки пальцев бегуна. После им удалось найти его и задержать. Сделали это в тот момент, когда злоумышленник отнес телефон в ломбард.
По решению суда бездомного приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.