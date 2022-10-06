Главу института физкультуры УрФУ увезли из зала суда в больницу Екатеринбурга

Директора института физкультуры, спорта и молодёжной политики подозревают в мошенничестве: он проходит по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Главу отделения Уральского федерального университета задержали 15 июня 2022 года. В учебном заведении прошли обыски, задача которых — пресечь коррупционные преступления в спортивной сфере. Задержание было для подчиненных Шурманова ожидаемым, сообщает источник «КП-Екатеринбург».