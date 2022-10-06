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Главу института физкультуры УрФУ увезли из зала суда в больницу Екатеринбурга

6 октября 04:52
Фото: 1MI
Во время судебного заседания четвертого октября главу института физической культуры в УрФУ Евгения Шурманова увезли в больницу Екатеринбурга — ему стало плохо. В суде решался вопрос о мерах пресечения.

Мужчине стало плохо прямо во время судебного процесса. Из зала суда его отправили в медицинское учреждение. Что именно случилось с подозреваемым, не сообщается.

Директора института физкультуры, спорта и молодёжной политики подозревают в мошенничестве: он проходит по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Главу отделения Уральского федерального университета задержали 15 июня 2022 года. В учебном заведении прошли обыски, задача которых — пресечь коррупционные преступления в спортивной сфере. Задержание было для подчиненных Шурманова ожидаемым, сообщает источник «КП-Екатеринбург».

Ранее стало известно, что Шурманов прятал криминальную биографию: три года назад он сменил отчество — был Геннадьевич, стал Александрович. Так глава института пытался скрыть преступление, след от которого тянется с конца 90-х годов.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Суд#Больница#Мошенничество#УрФУ#Криминал
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