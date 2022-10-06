Мать пропавшей три недели назад девушки в Екатеринбурге написала обращение к дочери

Женщина сообщила, что очень ждёт дочь домой и волнуется. Она просит девушку выйти на связь и рассказать, что с той всё в порядке.
Я каждый день надеюсь, что именно сегодня от тебя придет весточка, нам главное знать, что ты жива и здорова, отзовись! — пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на ПСО «ЛизаАлерт».
О местонахождении 29-летней Натальи Елисеевой неизвестно с 15 сентября. Известно, что перед своей пропажей с родственниками она не конфликтовала. Сейчас её сотовый находится вне зоны действия сети, а находиться она может на Старой Сортировке: там она проживала в течение нескольких лет, там же находятся её друзья.
Заявление о пропаже девушки находится в отделении полиции № 8 Верх-Исетского района.
Всех, кому что-либо известно о судьбе пропавшей, просят сообщить информацию добровольцам и правоохранителям: 3564208 или 102.