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Мать пропавшей три недели назад девушки в Екатеринбурге написала обращение к дочери

6 октября 06:44
Фото: 1MI
Мама пропавшей девушки обратилась к дочери с обращением через специалистов поискового отряда. Наталья Елисеева (Котохина) пропала три недели назад в Екатеринбурге.

Женщина сообщила, что очень ждёт дочь домой и волнуется. Она просит девушку выйти на связь и рассказать, что с той всё в порядке.

Я каждый день надеюсь, что именно сегодня от тебя придет весточка, нам главное знать, что ты жива и здорова, отзовись! — пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на ПСО «ЛизаАлерт».

О местонахождении 29-летней Натальи Елисеевой неизвестно с 15 сентября. Известно, что перед своей пропажей с родственниками она не конфликтовала. Сейчас её сотовый находится вне зоны действия сети, а находиться она может на Старой Сортировке: там она проживала в течение нескольких лет, там же находятся её друзья.

Заявление о пропаже девушки находится в отделении полиции № 8 Верх-Исетского района.

Всех, кому что-либо известно о судьбе пропавшей, просят сообщить информацию добровольцам и правоохранителям: 3564208 или 102.

Две недели в Екатеринбурге ищут пропавшую девушку
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#Анна Варнакина#Общество#Екатеринбург#Лиза алерт#Пропажа#Пропала#Обращение#Мама#Мать#Поисковый отряд#Поиск#Поиски
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