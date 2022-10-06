Мать пропавшей три недели назад девушки в Екатеринбурге написала обращение к дочери

О местонахождении 29-летней Натальи Елисеевой неизвестно с 15 сентября. Известно, что перед своей пропажей с родственниками она не конфликтовала. Сейчас её сотовый находится вне зоны действия сети, а находиться она может на Старой Сортировке: там она проживала в течение нескольких лет, там же находятся её друзья.