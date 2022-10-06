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Мобилизованного отпустили из части в Свердловской области ради свадьбы

6 октября 10:20
Фото: Алексей Никифоров

Мобилизованный житель Урала женился перед отправкой в воинскую часть

Житель поселка Зайково женился на своей девушке после получения повестки в рамках частичной мобилизации.

Речь идет о жителе Максиме Никитине. О создании новой семьи рассказал глава Ирбитского МО Алексей Никифоров.

После получения повестки Максим Никитин отправился в воинскую часть Елани. Уже находясь там, он решил сделать предложение своей возлюбленной Ксении, - рассказал Алексей Никифоров.

Также он добавил, что пара давно встречается, и девушка согласилась, не раздумывая. Несмотря на то, что мужчина уже находился в воинской части, его отпустили на один день, чтобы он расписался с возлюбленной в ЗАГСе города Ирбита.

От имени администрации Ирбитского МО мы поздравили молодоженов. Я еще раз от всей души желаю всего доброго молодой семье, - добавил Алексей Никифоров.

Напомним, что после объявления в России частичной мобилизации в ЗАГСах ряда регионов наблюдается повышенный ажиотаж. Молодые люди торопятся официально зарегистрировать союзы. Для мобилизованных даже ввели упрощенную систему регистрации брака.

Ажиотаж начался в ЗАГСах Екатеринбурга после объявления частичной мобилизации
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#Общество#Новости УрФО#Частичная мобилизация#Военкомат#Военные#Свадьба#ЗАГС#Елена Озерова
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