Мобилизованного отпустили из части в Свердловской области ради свадьбы

Речь идет о жителе Максиме Никитине. О создании новой семьи рассказал глава Ирбитского МО Алексей Никифоров.
После получения повестки Максим Никитин отправился в воинскую часть Елани. Уже находясь там, он решил сделать предложение своей возлюбленной Ксении, - рассказал Алексей Никифоров.
Также он добавил, что пара давно встречается, и девушка согласилась, не раздумывая. Несмотря на то, что мужчина уже находился в воинской части, его отпустили на один день, чтобы он расписался с возлюбленной в ЗАГСе города Ирбита.
От имени администрации Ирбитского МО мы поздравили молодоженов. Я еще раз от всей души желаю всего доброго молодой семье, - добавил Алексей Никифоров.
Напомним, что после объявления в России частичной мобилизации в ЗАГСах ряда регионов наблюдается повышенный ажиотаж. Молодые люди торопятся официально зарегистрировать союзы. Для мобилизованных даже ввели упрощенную систему регистрации брака.