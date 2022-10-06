На питание людей в спецприемнике Нижнего Тагила потратят 2,8 миллиона рублей

МУ МВД «Нижнетагильское» ищет подрядчика для оказания услуг питания за 2,8 миллиона рублей.
Он должен будет организовать питание подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в изоляторах временного содержания, а также тех, кто был подвергнут административному аресту.
Готовую еду фирма должна будет поставлять до спецприемника и изолятора временного содержания, расположенных по адресу: ул. Островского, 7а.
Согласно документации, объем услуги определить не представляется возможным, так как единицей является суточная норма питания. При этом в спецприемниках может содержаться разное количество людей. Также они подразделяются на несколько категорий, в том числе туда входят беременные и кормящие девушки, инвалиды и несовершеннолетние.
По результатам анализа предыдущих периодов, в спецприемнике в среднем содержатся в сутки 34 мужчины и 4 женщины, а также один больной человек. Отмечается, что лимит наполняемости составляет 38 человек.
В ИВС в среднем содержатся в сутки 15 мужчин и 15 женщин, одна беременная или кормящая мать, двое несовершеннолетних, а также один человек с заболеванием или инвалид.
Предполагается, что на время нахождения гражданину требуется трехразовое питание — завтрак обед и ужин. Определены и нормы продуктов, которые должен получать человек.
Завтрак, согласно документам, проходит в 6:30, обед — а 12:30, а ужин в 17:30.
Поставлять питание нужно будет в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года. Срок окончания приема заявок — 11 октября 2022 года.