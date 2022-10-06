На питание людей в спецприемнике Нижнего Тагила потратят 2,8 миллиона рублей

Согласно документации, объем услуги определить не представляется возможным, так как единицей является суточная норма питания. При этом в спецприемниках может содержаться разное количество людей. Также они подразделяются на несколько категорий, в том числе туда входят беременные и кормящие девушки, инвалиды и несовершеннолетние.