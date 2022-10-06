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На питание людей в спецприемнике Нижнего Тагила потратят 2,8 миллиона рублей

6 октября 03:25
Фото: 1MI
На питание содержащихся в ИВС и спецприемнике Нижнего Тагила выделено 2,8 миллиона рублей. Конкурс объявило МУ МВД «Нижнетагильское».

МУ МВД «Нижнетагильское» ищет подрядчика для оказания услуг питания за 2,8 миллиона рублей.

Он должен будет организовать питание подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в изоляторах временного содержания, а также тех, кто был подвергнут административному аресту.

Готовую еду фирма должна будет поставлять до спецприемника и изолятора временного содержания, расположенных по адресу: ул. Островского, 7а.

Согласно документации, объем услуги определить не представляется возможным, так как единицей является суточная норма питания. При этом в спецприемниках может содержаться разное количество людей. Также они подразделяются на несколько категорий, в том числе туда входят беременные и кормящие девушки, инвалиды и несовершеннолетние.

По результатам анализа предыдущих периодов, в спецприемнике в среднем содержатся в сутки 34 мужчины и 4 женщины, а также один больной человек. Отмечается, что лимит наполняемости составляет 38 человек.

В ИВС в среднем содержатся в сутки 15 мужчин и 15 женщин, одна беременная или кормящая мать, двое несовершеннолетних, а также один человек с заболеванием или инвалид.

Предполагается, что на время нахождения гражданину требуется трехразовое питание — завтрак обед и ужин. Определены и нормы продуктов, которые должен получать человек.

Завтрак, согласно документам, проходит в 6:30, обед — а 12:30, а ужин в 17:30.

Поставлять питание нужно будет в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года. Срок окончания приема заявок — 11 октября 2022 года.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Питание#Заключенные#Спецприемник#Обед#Елена Озерова#Порции#Еда#Экономика
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