Овощи начали дорожать в Свердловской области

При этом многие позиции из продуктовой корзины немного снизились в цене. Килограмм курицы обходился покупателям в 165,47 рубля (-1%), сосиски и сардельки — в 514,12 рубля (-2,73%), а сахар в среднем стоил 70,04 рубля (-1,82%). Также подешевели смеси для детского питания, хлеб, сыр, печенье, соль, пшено и гречка.