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Овощи начали дорожать в Свердловской области

6 октября 09:14
Фото: 1MI
Сезонное снижение цен на овощи прекратилось в Свердловской области. За неделю с 26 сентября по 3 октября зафиксировано подорожание капусты, картофеля, свеклы, огурцов и помидор.

Так, за указанный период, картофель подорожал до 24,08 рубля (+2,03%), капуста — до 19,45 рубля (+5,59). Свекла в среднем стоила 22,32 рубля (+4,13%), огурцы — 85,13 рубля (+10,36%), а помидоры — 88,59 рубля (+4,64%).

Также специалисты Свердловкстата зафиксировали повышение цен на яйца, сливочное и подсолнечное масло, молоко, муку, макароны и водку.

При этом многие позиции из продуктовой корзины немного снизились в цене. Килограмм курицы обходился покупателям в 165,47 рубля (-1%), сосиски и сардельки — в 514,12 рубля (-2,73%), а сахар в среднем стоил 70,04 рубля (-1,82%). Также подешевели смеси для детского питания, хлеб, сыр, печенье, соль, пшено и гречка.

Сезонное снижение цен на борщевой набор за неделю замедлилось в Свердловской области
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#Цены#Эксклюзив#Свердловская область#Новости УрФО#Продукты#Статистика#Молоко#Хлаб#Овощи#Евгения Сафина
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