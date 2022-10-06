Овощи начали дорожать в Свердловской области

Так, за указанный период, картофель подорожал до 24,08 рубля (+2,03%), капуста — до 19,45 рубля (+5,59). Свекла в среднем стоила 22,32 рубля (+4,13%), огурцы — 85,13 рубля (+10,36%), а помидоры — 88,59 рубля (+4,64%).
Также специалисты Свердловкстата зафиксировали повышение цен на яйца, сливочное и подсолнечное масло, молоко, муку, макароны и водку.
При этом многие позиции из продуктовой корзины немного снизились в цене. Килограмм курицы обходился покупателям в 165,47 рубля (-1%), сосиски и сардельки — в 514,12 рубля (-2,73%), а сахар в среднем стоил 70,04 рубля (-1,82%). Также подешевели смеси для детского питания, хлеб, сыр, печенье, соль, пшено и гречка.